Dominic Thiem bei den Rio Open: Das Match gegen Laslo Djere im TV, Livestream & Liveticker

Dominic Thiem ist nach einem Halbfinale in Buenos Aires in Rio de Janeiro im Einsatz. Am heutigen Dienstag spät abends (nicht vor 23 Uhr im LIVETICKER) steigt seine Erstrundenpartie beim ATP-500-Turnier gegen Laslo Djere aus Serbien. SPOX erklärt, wo das Spiel im TV und Livestream gezeigt wird.

"Natürlich bin ich enttäuscht über die Niederlage. Aber ich habe eine recht lange Zeit nicht gespielt und war nicht gesund. Das war mein erstes Turnier seit ich wieder gesund bin, also bin ich mit dem Ergebnis glücklich", sagte Thiem nach seinem Abschneiden in Argentinien. Nun geht es in Rio weiter, wo er das Turnier 2017 gewinnen konnte.

Dominic Thiem live im TV & Livestream

Das erste Match von Dominic Thiem bei den Rio Open wird live auf dem Bezahlsender Sky gezeigt. Der Sender zeigt das komplette Turnier live und bietet via Sky Go einen Livestream an. Zudem kann man die Partien auf TennisTV, dem Streamingdienst der ATP, live sehen.

Im Free-TV wird das Spiel gegen Laslo Djere nicht übertragen.

LIVETICKER: Wann spielt Dominic Thiem?

Thiems Auftaktmatch ist für Dienstag, den 19. Februar 2019, nicht vor 23 Uhr mitteleuropäischer Zeit angesetzt. SPOX berichtet vom Match im LIVETICKER.

© getty

Dominic Thiem bei den Rio Open: Abschneiden der letzten Jahre

Jahr Resultat Gegner Ergebnis 2018 Viertelfinale Fernando Verdasco 4:6, 0:6 2017 Turniersieg Pablo Carreno Busta 7:5, 6:4 2016 Halbfinale Guido Pella 1:6, 4:6

Dominic Thiem vs. Laslo Djere: Head-to-Head (H2H)

Thiem hat gegen Djere noch nie gespielt. Das Match in der ersten Runde der Rio Open wird das erste Aufeinandertreffen der beiden sein.