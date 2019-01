Dominic Thiem heute gratis im Livestream! Wo kann ich die Australian Open live im Free-TV sehen?

Dominic Thiem hat bei den Australian Open auf spektakuläre Weise die 2. Runde erreicht. Am heutigen Donnerstag trifft Österreichs Tennis-Nummer-Eins auf Alexei Popyrin aus Australien (Ab 8 Uhr im LIVETICKER). SPOX erklärt, wo das Spiel im Livestream und im TV übertragen wird.

Zum Auftakt musste Thiem gegen Benoit Paire über fünf umkämpfte Sätze gehen, ehe er sich um 2 Uhr nachts Ortszeit in die zweite Runde spielte. Dort wartet ein Youngster, der vom australischen Publikum in Melbourne lautstark unterstützt wird.

Dominic Thiem - Alexei Popyrin: TV-Übertragung und Livestream

In Österreich können alle Tennisfans auf Servus TV die zweite Partie von Dominic Thiem live mitverfolgen. Der Privatsender überträgt die Australian Open erstmals und bietet zudem einen Livestream an, der für alle frei empfangbar ist.

Auch Eurosport zeigt die Australian Open live im TV und im Eurosport Player . Dort werden alle Matches von allen Courts übertragen, so auch die Doppel-Partien von Oliver Marach und Philipp Oswald.

Liveticker: Thiem gegen Popyrin live verfolgen

Für jene, die die Partie nicht sehen können, aber dennoch Updates bekommen wollen, bietet SPOX einen Liveticker an. Vom ersten bis zum letzten Ballwechsel gibt es HIER aktuelle Meldungen aus Melbourne.

© getty

Australian Open: Wann spielt Dominic Thiem?

Das Spiel steigt am Donnerstag, den 17. Jänner 2019, nicht vor 18 Uhr Ortszeit in der Melbourne Arena. Damit kommt Thiem nach seinem Erstrundenmatch erneut in den Abendstunden zum Einsatz.

Dominic Thiem - Alexei Popyrin: Das Head-To-Head (H2H)

Thiem hat bislang noch nie gegen Popyrin gespielt. Er kennt den 19 Jahre alten Australier aber aus einigen gemeinsamen Trainings, die die beiden bei den French Open 2017 absolvierten. Dort sicherte sich Popyrin den Junioren-Titel, Thiem stieß bei den Herren ins Halbfinale vor.

Der Zeitplan der ersten Turnierwoche bei den Australian Open 2019

Datum Day-Session Night-Session Event Donnerstag, 17.1. ab 1 Uhr ab 9 Uhr 2. Runde Herren und Damen Freitag, 18.1. ab 1 Uhr ab 9 Uhr 3. Runde Herren und Damen Samstag, 19.1. ab 1 Uhr ab 9 Uhr 3. Runde Herren und Damen Sonntag, 20.1. ab 1 Uhr ab 9 Uhr 4. Runde Herren und Damen

Auslosung: Dominic Thiem bei den Australian Open

Sollte Thiem Popyrin schlagen, würde der Sieger der Partie Lucas Pouille vs. Maximilian Marterer warten. Im Achtelfinale könnte Borna Coric warten, im Viertelfinale gäbe es nach der Setzliste ein Duell mit Alexander Zverev. Hier gibt's alle Infos zur Auslosung von Dominic Thiem bei den Australian Open 2019.