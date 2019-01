Dominic Thiem gibt in zweiter Australian-Open-Runde gegen Alexei Popyrin w.o.

Die Australian Open sind für Dominic Thiem bereits in der zweiten Runde zu Ende. Der 25-Jährige muss gegen den Australier Alexei Popyrin nach 0:2-Satzrückstand w.o. geben.

Thiem wirkt von Beginn an nicht hundertprozentig fit, hält aber mit dem Lokalmatador zunächst mit. Dennoch geht der erste Satz mit 7:5 an Popyrin. Im zweiten Satz, der mit 6:4 an den Australier geht, muss sich Thiem von einem Arzt behandeln lassen, macht aber zunächst weiter.

Nach 0:2 im dritten Satz geht bei Thiem körperlich schließlich gar nichts mehr und er gratuliert seinem Gegner. Aus seinem Umfeld ist zu hören, dass Thiem völlig platt war und bereits im zweiten Satz nach mehr Energiezufuhr verlangte. Es wird vermutet, dass Thiem noch immer an den Folgen einer Erkältung gelitten hat.

