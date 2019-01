Dominic Thiem - Benoit Paire im Free-TV! Australian Open heute live im TV, Livestream und Liveticker

Dominic Thiem startet am Dienstag gegen den Franzosen Benoit Paire (ab 10.30 Uhr im LIVETICKER) in die Australian Open 2019. Hier erfährst du, wo du die Partie im TV, Livestream und Liveticker verfolgen kannst.

Bislang trafen Thiem und Paire erst ein einziges Mal aufeinander, ebenfalls bei den Australian Open. 2017 behielt der Österreicher dabei mit 6:1, 4:6, 6:4 und 6:4 die Oberhand. Auch die Weltranglistenplatzierung weist Thiem als klaren Favoriten aus, steht der Lichtenwörther doch als Nummer 8 deutlich vor dem an 61. Stelle liegenden Paire.

Wann spielt Dominic Thiem gegen Benoit Paire?

Die beiden steigen am zweiten Turniertag in das Geschehen ein. Die Partie von Dominic Thiem und Benoit Paire ist als zweite Partie der Night Session in der Margaret Court Arena angesetzt. Davor duelliert sich hier ab 19 Uhr Ortszeit die topgesetzte Simona Halep mit Kaia Kanepi. Für Thiem bedeutete das, dass er am Dienstagvormittag österreichischer Zeit nicht vor 10.30 Uhr an die Reihe kommt.

TV und Livestream: Wer überträgt Thiem vs. Paire?

Österreichische Tennisfans können die Begegnung von Dominic Thiem mit Benoit Paire im Fernsehen auf Servus TV verfolgen. Der Privatsender bietet zudem einen Livestream an, der für alle frei empfangbar ist.

Auch Eurosport zeigt die Australian Open live im TV und im Eurosport Player .

Thiem gegen Paire im Liveticker

All jene, die Thiems ersten Australian-Open-Auftritt 2019 gegen Paire im Ticker miterleben möchten, sind im SPOX-Liveticker richtig. HIER geht's zum Liveticker!

© getty

Dominic Thiem und Benoit Paire im Vergleich:

Thiem Paire Alter 25 (1993.09.03) 29 (1989.05.08) Geburtsort Wiener Neustadt, Österreich Avignon, Frankreich Wohnort Lichtenwörth, Österreich Genf, Schweiz Größe 185 cm 196 cm Gewicht 79 kg 80 kg Schlaghand rechts rechts Rückhand einhändig beidhändig Profi seit 2011 2007 Siege/Niederlagen 225/130 182/199 Titel 11 1 Preisgeld 14.144.254 US-Dollar 6.257.968 US-Dollar

Dominic Thiem - Benoit Paire: Das Head-To-Head (H2H)

Bislang hat Thiem gegen seinen französischen Gegner ein Mal in seiner Karriere gespielt. Vor zwei Jahren trafen die beiden ebenfalls bei den Australian Open aufeinander, wie auch am Dienstag war damals die Margret Court Arena Schauplatz des Vergleichs.

Thiem gewann die Partie in vier Sätzen, setzte sich mit 6:1, 4:6, 6:4, 6:4 durch.

Der Zeitplan der ersten Turnierwoche bei den Australian Open 2019

Datum Day-Session Night-Session Event Montag, 14.1. ab 1 Uhr ab 9 Uhr 1. Runde Herren und Damen Dienstag, 15.1. ab 1 Uhr ab 9 Uhr 1. Runde Herren und Damen Mittwoch, 16.1. ab 1 Uhr ab 9 Uhr 2. Runde Herren und Damen Donnerstag, 17.1. ab 1 Uhr ab 9 Uhr 2. Runde Herren und Damen Freitag, 18.1. ab 1 Uhr ab 9 Uhr 3. Runde Herren und Damen Samstag, 19.1. ab 1 Uhr ab 9 Uhr 3. Runde Herren und Damen Sonntag, 20.1. ab 1 Uhr ab 9 Uhr 4. Runde Herren und Damen

Auslosung der Australian Open für Dominic Thiem

Sollte Thiem Paire schlagen, würde der Sieger der Partie Popyrin vs. M. Zverev warten. Im Achtelfinale könnte Borna Coric warten, im Viertelfinale gäbe es nach der Setzliste ein Duell mit Alexander Zverev. Hier gibt's alle Infos zur Auslosung von Dominic Thiem bei den Australian Open 2019.