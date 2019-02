Davis Cup: Österreich - Chile heute im Livestream sehen

Das österreichische Tennis-Nationalteam empfängt am Freitag und Samstag in Salzburg im Davis Cup die Mannschaft aus Chile (Alle Matches live auf DAZN). Trotz des krankheitsbedingten Ausfalls von Dominic Thiem will Österreich sich für die neu formierte Endrunde im Herbst qualifizieren.

Seit heuer wird im Davis-Cup im "Best of three"-Modus und nur noch an zwei Tagen gespielt. Am Freitag werden zwei Einzel-Partien ausgespielt. Der Sieger des Duells ist für das Finalturnier von 18. bis 24. November in Madrid qualifiziert. 18 Nationen kämpfen dort in sechs Dreiergruppen um den Titel. Der Verlierer aus Österreich gegen Chile spielt im September gegen den Abstieg.

Österreich - Chile: Auslosung im Überblick

Datum Österreich Chile Uhrzeit/Ergebnis Fr., 01.02.2019 Jurij Rodionov Nicolas Jarry 15.00 Uhr (LIVETICKER) Fr., 01.02.2019 Dennis Novak Christian Garin im Anschluss (LIVETICKER) Sa., 02.02.2019 Oliver Marach/Jürgen Melzer Julio Peralta/Hans Podlipnik 13.00 Uhr Sa., 02.02.2019 Dennis Novak Nicolas Jarry im Anschluss Sa., 02.02.2019 Jurij Rodionov Christian Garin im Anschluss

Davis Cup: Wo kann ich Österreich gegen Chile live sehen?

DAZN überträgt alle Matches vom Wochenende im Livestream. Für Neukunden ist der Online-Streamingdienst im ersten Monat gratis, hier geht's zur Anmeldung.

Der ORF zeigt alle Matches der Begegnung ebenfalls live.

© GEPA

Dominic Thiem: Deshalb ist er beim Davis Cup nicht dabei

Dominic Thiem hatte vergangene Woche wegen gesundheitlicher Probleme in der zweiten Runde der Australian Open aufgegeben. Sein Trainer Günter Bresnik teilte der Öffentlichkeit Mitte Jänner mit, dass sein Schützling nicht einsatzbereit sein wird.

Über die genaue Ursache wollte er sich nicht äußern. Thiem sei aber bald auf dem Weg der Besserung, leide aber keineswegs unter einer heftigen Viruserkrankung.