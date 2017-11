Snooker: 15-Jähriger Österreicher holt WM-Bronze

NBA Cavaliers @ 76ers NHL Flyers @ Penguins BSL Fenerbahce -

Büyükcekmece NBA Wizards @ Timberwolves NBA Grizzlies @ Spurs NBA 76ers @ Celtics NHL Maple Leafs @ Oilers Premiership Northampton -

Newcastle NBA Timberwolves @ Thunder Rugby Union Internationals Wales -

Südafrika Pro14 Munster -

Ospreys NBA Clippers @ Mavericks ACB Saski-Baskonia -

Obradoiro Premiership Harlequins -

Saracens BSL Besiktas -

Anadolu Efes ACB Real Madrid -

Gran Canaria NBA Magic @ Knicks NHL LA Kings @ Blackhawks NHL Sharks @ Capitals NBA Warriors @ Pelicans Champions Hockey League Trinec -

Brynas IF Basketball Champions League Hapoel Holon -

EWE Baskets Champions Hockey League Bern -

Växjö Basketball Champions League Orlandina -

Ludwigsburg NBA Wizards @ Trail Blazers Basketball Champions League medi Bayreuth -

AEK Athen Basketball Champions League Sidigas Avellino -

Baskets Bonn NBA Warriors @ Hornets European Challenge Cup Toulouse -

Lyon NHL Islanders @ Penguins NHL Flyers @ Canucks NBA Rockets @ Jazz European Rugby Champions Cup Glasgow -

Montpellier European Challenge Cup Newcastle -

Bordeaux Begles European Rugby Champions Cup Munster -

Leicester NBA Wizards @ Clippers Glory Kickboxing Glory Redemption World Championship Boxing Vasyl Lomachenko vs Guillermo Rigondeaux NBA Celtics @ Pistons NHL Oilers @ Maple Leafs

Der Steirer Florian Nüßle hat bei der IBSF-Snooker-WM in Doha (Katar) mit erst 15 Jahren sensationell die Bronzemedaille geholt. Nüßle erreichte damit beim Debüt in der allgemeinen Klasse gleich das bisher beste WM-Resultat eines Österreichers. Der Erfolgslauf des Schülers des Salzburger Sportgymnasiums wurde erst im Halbfinale vom indischen Ex-Weltmeister Pankaj Advani (4:7) gestoppt.

"Gratulation an Pankaj. Er hat absolut verdient gewonnen. Mir ist am Schluss die Kraft doch etwas ausgegangen, da ich diese langen Distanzen einfach noch nicht so gewohnt bin. Was das Gesamtergebnis betrifft: Der dritte Platz ist absolut genial und ich bin mehr als zufrieden damit, da mein Ziel der Achtelfinal-Einzug war", erklärte Nüßle. Der Tiroler Andreas Ploner scheiterte in der K.o.-Phase in der Runde der letzten 32 und wurde damit als 17. klassiert.