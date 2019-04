Felix Großschartner gewinnt Türkei-Rundfahrt: Erster österreichischer WorldTour-Sieger

Felix Großschartner hat am Ostersonntag den ersten Sieg eines Österreichers in einem Rad-Etappenrennen der WorldTour eingefahren. Der 25-Jährige aus dem Bora-Team triumphierte bei der Türkei-Rundfahrt mit 19 Sekunden Vorsprung auf den Italiener Valerio Conti.

Der Oberösterreicher hatte am Vortag als Bester bei der Bergankunft in Kartepe die Gesamtführung übernommen. Großschartner sorgte mit dem Erfolg vor Conti und dem Eritreer Merhawi Kudus (+25 Sek.) auch für den ersten Erfolg seines Bora-Teams in einem WorldTour-Etappenrennen.

Großschartner zeigte sich überglücklich über seinen ersten Rundfahrt-Erfolg. "Ich wusste, dass ich in einer guten Form bin, aber einen Etappensieg und dann auch noch den Gesamtsieg zu holen, ist eine große Sache für mich", meinte Großschartner.

Felix Großschartner: Helferrolle bei Bora

Die Türkei-Rundfahrt war allerdings schwächer besetzt als andere Rennen dieser Kategorie. Etwas stärker war die Konkurrenz der Sprinter, der Australier Caleb Ewan feierte zum Abschluss seinen zweiten Erfolg, auch Großschartners irischer Teamkollege Sam Bennett (IRL) war zweimal erfolgreich gewesen.

Großschartner war 2018 vom polnischen CCC-Rennstall zu Bora gekommen, wo er auf drei Landsleute traf. Im deutschen Team, das seinen Vertrag vorzeitig bis 2020 verlängert hat, ist er als Helfer gefragt, bewies aber auch etwa bei Paris-Nizza (Zehnter 2018, Zwölfter 2019) sein Potenzial.