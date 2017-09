Eisel erneut Interessensvertreter der Radstars

Wuhan Open Women Single WTA Wuhan: Tag 3 Wuhan Open Women Single WTA Wuhan: Tag 4 Tashkent Open Women Single WTA Taschkent: Viertelfinale Wuhan Open Women Single WTA Wuhan: Viertelfinale Tashkent Open Women Single WTA Taschkent: Halbfinale Wuhan Open Women Single WTA Wuhan: Halbfinale Pro14 Leinster -

Bernhard Eisel ist von seinen Kollegen in die Athletenkommission des Radsport-Weltverbands (UCI) gewählt worden. Wie die UCI in einer Aussendung bekannt gab, fiel die im Rahmen der WM in Bergen/Norwegen durchgeführte Wahl klar zugunsten des 36-jährigen Steirers aus.

Unter den drei zur Auswahl gestandenen Profis erhielt der für das Team Dimension Data fahrende Eisel 71 Prozent der Stimmen.

Bei den Damen wurde die Niederländerin Marianne Vos in die Kommission gewählt. Das Duo repräsentiert die Straßenradsportler und ist für die kommenden vier Jahre gewählt.

Eisel saß bereits einmal in der Athletenkommission, die nun von 13 auf 20 Mitglieder aus allen UCI-Disziplinen aufgestockt wurde. Er kündigte via Twitter an, so viele Fahrer wie möglich kontaktieren zu wollen, um mit ihnen Probleme und Vorschläge zu diskutieren.