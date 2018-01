Marcel Hirscher über Matthias Walkner: "Er ist für mich Sportler des Jahres"

BSL BSL: All-Star-Game 2018 NHL Flyers @ Capitals Liga ACB Andorra -

Marcel Hirscher, ein enger Freund des frisch gebackenen Dakar-Siegers, war im ORF-TV voll des Lobs für Walkner. "Matthias hat gekämpft, hat niemals locker gelassen. Und dass er das jetzt gewinnt, da bin ich sprachlos. Das ist mein Sportler des Jahres, weil was der geleistet hat, ist schwer zu fassen."



Man könne als Außenstehender gar nicht recht beurteilen, was das bedeute. "Gestern sind die fast 1.000 km auf dem 'Bock' oben gesessen. Ich glaube, er ist froh, wenn er jetzt mal runter darf."

Via ORF übermittelte Walkner selbst aus Cordoba eine Grußbotschaft an Hirscher. "Was für die Skifahrer Kitzbühel ist, ist für die Motorradfahrer die Rallye Dakar. Nur, dass es bei uns gerade ein bisserl heißer ist. Das ganze KTM-Team und ich wünschen dir alles Gute für morgen. Hau gescheit rein und ich freue mich schon, wenn wir uns wieder mal sehen, weil es gibt sicher einiges zu erzählen", wünschte Walkner dem 53-fachen Weltcupsieger für den Sonntag-Slalom Glück.