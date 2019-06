Drama: Titelverteidiger Mensur Suljovic bei den Danish Darts Open out

Nach einem Drama im Last Leg muss Österreichs Dart-Koryphäe Mensur Suljovic den Traum von der Titelverteidigung bei den diesjährigen Danish Darts Open abhaken.

Der Österreicher wirkte nicht so richtig in Form und muss in der dritten Runde gegen den stark werfenden Dave Chisnall aus Großbritannien die Segel streichen. In einem wahren Krimi verliert Suljovic 5:6. In der zweiten Runde hatte der letztjährige Champion den Deutschen Gabriel Clemens noch paniert.