Mensur Suljovic schlägt Rob Cross in der Premier League of Darts

Mensur Suljovic hat am Donnerstagabend in der Premier League of Darts (alle Matches live auf DAZN) für ein absolutes Highlight gesorgt. Der 47-Jährige lag am 8. Spieltag in Rotterdam gegen Weltmeister Rob Cross bereits mit 1:5 zurück, ehe er zu einer fulminanten Aufholjagd ansetzte und sich die nächsten sechs Legs zum Matchgewinn sicherte.

Während "The Gentle" nach einem schwachen Beginn mit einem Average von unter 90 Punkten schnell klar in Rückstand geriet, fand er immer besser ins Spiel. Im achten Leg brachte er erstmals seinen eigenen Anwurf durch, und nahm seinem Gegner dank starker Finishes auch die nächsten vier Legs ab. Checkouts von 76, 136 und 120 brachten ihm den kaum für möglich gehaltenen 7:5-Sieg.

Am Ende stand Suljovic bei einem Average von 88,71 Punkten und damit klar unter Cross' 92,83 Punkten pro Aufnahme. Mit einer Checkout-Quote von 54 Prozent lag er aber klar vor seinem Gegner (31 Prozent).

© getty

Mensur Suljovic: Premier-League-Finale möglich

Damit hat Suljovic auf der PDC-Tour sechs seiner letzten sieben Matches gewonnen. Lediglich gegen Michael van Gerwen setzte es am vergangenen Wochenende eine knappe 5:7-Niederlage. Dem Niederländer gelang dabei ein 9-Darter, den er auf ungewöhnlichem Wege warf.

Mit zehn Punkten in der aktuellen Premier-League-Saison setzte sich Suljovic damit gar in den Top-4 der Tabelle fest. Sollte er diese Platzierung über die nächsten Wochen halten können, wäre er erstmals für das Finale Ende Mai im O2 in London qualifiziert. Im vergangenen Jahr musste er sich bereits nach dem Grunddurchgang als einer der zwei schlechtesten Spieler verabschieden. Bereits am Donnerstag geht es mit dem neunten Spieltag der Premier League weiter, das Event wird live auf DAZN übertragen.