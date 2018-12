Mensur Suljovic im Livestream: Wo kann ich die Darts-WM im Ally Pally live sehen?

Am 13. Dezember startete die diesjährige Darts-Weltmeisterschaft mit den Partien der ersten Runde, am 1. Januar 2019 wird der neue König der Darts-Welt im Ally Pally in London gekürt. Der Österreicher Mensur Suljovic steigt am 20. Dezember in die Darts-WM mit ein, muss gegen Ryan Searle ran. SPOX erklärt alle Infos zur TV-Übertragung.

Wer zählt bei der mit 2,5 Millionen Dollar dotierten Weltmeisterschaft hinter Gary Anderson und Michael van Gerwen zum engsten Favoritenkreis? Es ist schwer zu sagen, aber auch wenn Mensur Suljovic zuletzt - sehr ungewohnt - nicht immer wirklich konstant war und einige Matches wie gegen Cristo Reyes in Dortmund überraschend verlor, spricht doch viel für den Österreicher als Anführer der Gruppe der Herausforderer.

Am Donnerstagabend (vierte und letzte Partie nach 20.00 Uhr) ist Mensur Suljovic in der zweiten Runde im Einsatz. Der 46-jährige Weltranglisten-Siebente aus Wien trifft auf den Engländer Ryan Searle (Nummer 61.), der in der ersten Runde seinen Landsmann Stephen Burton (80.) glatt mit 3:0 ausgeschaltet hat. "Er ist ein sehr gefährlicher Gegner und hat zuletzt Topleistungen gezeigt", warnte Suljovic eindringlich davor, Searle zu unterschätzen.

Darts-WM 2019 live: Termine, Zeitplan

Runde Datum 1. Runde 13.-19.12. 2. Runde 13.-21.12. 3. Runde 22.-27.12. Achtelfinale 27.-28.12. Viertelfinale 29.12. Halbfinale 30.12. Finale 01.01.2019

Darts-WM 2019, Tag 8 im Livestream und TV verfolgen

Alle Sessions der Darts-WM werden live auf DAZN gezeigt und exklusiv von Elmar Paulke kommentiert. Weiterhin werden auch von Sport 1 und Sport 1+ mehrere Matches live gezeigt. Hier geht es zum Spielplan der kompletten WM.

© getty

Neben der Weltmeisterschaft überträgt DAZN alle Major-Turniere sowie weitere Darts-Events. Im Programm des Streamingdienstes sind außerdem ausgewählte Spiele der UEFA Champions League und Premier League, alle Partien der Europa League sowie alle Begegnungen der Serie A, Primera Division und Ligue 1. Dazu wird auch Fans anderer Sportarten Einiges geboten. So überträgt DAZN US-Sport, Boxen, UFC-Kämpfe, Tennis und noch Vieles mehr.

Der Streamingdienst kostet monatlich nur 9,99 Euro, kann jedoch einen Monat kostenlos getestet werden.

Donnerstag, 20. Dezember 2018, 20 Uhr

4 x 2.Runde (Best of 5 Sets)