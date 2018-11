Mensur Suljovic im Livestream: Grand Slam of Darts, Halbfinale heute live sehen

Mensur Suljovic steht bei dem mit 450.000 Pfund dotierten Grand Slam of Darts im Semifinale. Beim Major-Turnier der PDC trifft er nun am Sonntag auf den Waliser Gerwyn Price. SPOX erklärt, wo das Spiel im Livestream zu sehen ist.

Der 46-jährige Weltranglisten-Siebente aus Wien besiegte am Freitagabend im englischen Wolverhampton im Viertelfinale den belgischen Youngster Dimitri van den Bergh dank einer starken Vorstellung souverän mit 16:9.

Mensur Suljovic beim Grand Slam of Darts: Ergebnisse und Begegnungen

Runde Gegner Nation Ergebnis Gruppenphase Scott Mitchell England 5:2 Gruppenphase Stephen Bunting England 3:5 Gruppenphase Martin Schindler Deutschland 4:5 Achtelfinale Rob Cross England 10:7 Viertelfinale Dimitri van den Bergh Belgien 16:9 Halbfinale Gerwyn Price Wales ab 14 Uhr auf DAZN

Mensur Suljovic beim Grand Slam of Darts im TV und Livestream sehen

Der Grand Slam of Darts wird von Sport 1 und DAZN übertragen. Der Streamingdienst DAZN überträgt das komplette Turnier live, während bei Sport 1 nicht alle Sessions zu sehen sind.

DAZN hat neben Darts noch viele weitere Sporthighlights wie beispielsweise aus den Bereichen Boxen, Fußball, Football, Baseball oder Basketball im Angebot. Der Streamingdienst kostet 9,99 Euro monatlich und ist jederzeit kündbar. Hier geht es zum kostenlosen Probemonat.

Mensur Suljovic vs. Gerwyn Price: Head to Head

12 Begegnungen

8 Siege für Price

4 Siege für Suljovic

Letztes Aufeinandertreffen: World Grand Prix 2018, Viertelfinale - 3:2-Sieg für Suljovic

Grand Slam of Darts: Preisgeld

Neben einer Sonderprämie von 5.000 Pfund für einen 9-Darter schüttet die PDC insgesamt 450.000 Pfund aus.

Turnierphase Preisgeld Sieger 110.000 Pfund Finalist 55.000 Pfund Halbfinale 28.500 Pfund Viertelfinale 16.000 Pfund 2. Runde 10.000 Pfund Bonus Gruppensieg 10.000 Gruppendritter 5.000 Pfund Gruppenletzter 3.000 Pfund

Grand Slam of Darts: Wie funktioniert der Modus?

Das Besondere am Grand Slam of Darts ist, dass die 32 besten Spieler der PDC und der BDO daran teilnehmen. Die PDC (Professional Darts Corporation) und die BDO (British Darts Organisation) sind zwei verschiedene Dartsverbände. Die PDC wurde 1992 in Konkurrenz zur BDO gegründet und ist der bekanntere Verband.

Die 32 Darts-Spieler wurden in acht Gruppen á vier Teilnehmer eingeteilt, die über fünf Tage nach dem Modus "Jeder gegen Jeden" spielen. Die zwei besten Spieler jeder Gruppe qualifizieren sich für das Achtelfinale, das Mittwoch und Donnerstag stattfindet. Nach den Viertelfinals am Freitag und Samstag kommt es am Sonntag zu den Halbfinals sowie dem Endspiel.