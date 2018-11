Grand Slam of Darts: Mensur Suljovic schlägt Dimitri van den Bergh und steht im Halbfinale

Mit einem ungefährdeten Sieg über den Belgier Dimitri van den Bergh zieht Mensur Suljovic in die Runde der letzten vier beim Grand Slam of Darts ein.

In selbigem bekommt es The Gentle nun am Sonntag (ab 14 Uhr live bei DAZN) mit dem Sieger des Duells Simon Whitlock vs. Gerwyn Price zu tun.

Suljovic startete in Wolverhampton stark und lag schnell mit 3:0 Legs in Front. van den Bergh, der zu Beginn deutlich besser scorte - der Belgier spielte in den ersten fünf Legs einen 103er Average, Suljovic lag bei 92 - zog aber rechtzeitig die Bremse und konnte bis zur ersten Pause auf 2:3 verkürzen.

Suljovic mit 6 perfekten Darts

Wieder zurück am Oche legte Suljovic einen Zahn zu, steigerte seine Scores und zog so davon. Der Wiener checkte 101 zum Break und bestätigte dieses nach fünf perfekten Darts mit einem 11-Darter zum 6:3. Wenig später verwertete er seinen ersten Dart auf Tops und sicherte sich so das nächste Break zum 7:3. Suljovic hatte in dieser zweiten Session seinen Average auf 101 hochgeschraubt und stand bei einer starken Doppelquote von 63 Prozent.

Die zweite Pause brachte Suljovic etwas außer Tritt, zwei Legs lang leistete er sich eine Schwächephase, die van den Bergh aufkommen ließ. Danach aber fand er wieder in die Spur, mit einem 13-Darter zum 9:5-Break den alten Abstand wieder her und erhöhte auf 10:5.

Damit war die Vorentscheidung gefallen. Im 18. Leg gelangen Suljovic noch sechs perfekte Darts und in der Folge das nächste Break zum 12:6. van den Bergh kämpfte sich zwar noch einmal auf 8:12 heran, nach der letzten Pause brachte Suljovic den Sieg aber trocken nachhause. Nach zwei verpassten Matchdarts auf seine Doppel-16 vollendete er Nummer drei über die D-8 zum 16:9-Sieg.

Am Ende standen bei The Gentle ein Average von 99 Punkten und eine Doppelquote von über 50 Prozent.

Mensur Suljovic beim Grand Slam of Darts: Ergebnisse und Begegnungen