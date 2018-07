Mensur Suljovic im Viertelfinale: Wo kann ich das Darts World Matchplay heute live sehen?

Jiangxi Open Women Single WTA Nanchang: Viertelfinale Moscow Ladies Open Women Single WTA Moskau: Viertelfinale Matchroom Boxing Dillian Whyte vs Joseph Parker: Weigh-In (DELAYED) BB&T Atlanta Open Men Single ATP Atlanta: Viertelfinale World Matchplay World Matchplay: Tag 7 Jiangxi Open Women Single WTA Nanchang: Halbfinale Moscow Ladies Open Women Single WTA Moskau: Halbfinale Matchroom Boxing Dillian Whyte vs Joseph Parker World Matchplay World Matchplay: Halbfinale BB&T Atlanta Open Men Single ATP Atlanta: Halbfinale Jiangxi Open Women Single WTA Nanchang: Finale Moscow Ladies Open Women Single WTA Moskau: Finale World Matchplay World Matchplay: Finale IndyCar Series Honda Indy 200 BB&T Atlanta Open Men Single ATP Atlanta: Finale Bank of the West Classic Women Single WTA San Jose: Tag 2 Citi Open Women Single WTA Washington, D.C.: Tag 2 Bank of the West Classic Women Single WTA San Jose: Tag 3 Citi Open Women Single WTA Washington, D.C.: Tag 3 Bank of the West Classic Women Single WTA San Jose: Tag 4 Citi Open Women Single WTA Washington, D.C.: Tag 4 Los Cabos Open Men Single ATP Los Cabos: Viertelfinale Auckland Darts Masters Auckland Darts Masters: Tag 1 Citi Open Women Single WTA Washington, D.C.: Viertelfinale Bank of the West Classic Women Single WTA San Jose: Viertelfinale Los Cabos Open Men Single ATP Los Cabos: Halbfinale Auckland Darts Masters Auckland Darts Masters: Viertelfinale NBA Team Africa -

Team World Citi Open Women Single WTA Washington, D.C.: Halbfinale -

Session 1 Bank of the West Classic Women Single WTA San Jose: Halbfinale -

Session 1 Citi Open Women Single WTA Washington, D.C.: Halbfinale- Session 2 World Championship Boxing Sergey Kovalev vs Eleider Alvarez Bank of the West Classic Women Single WTA San Jose: Halbfinale -

Session 2 Los Cabos Open Men Single ATP Los Cabos: Finale Auckland Darts Masters Auckland Darts Masters: Halbfinale & Finale Bank of the West Classic Women Single WTA San Jose: Finale Citi Open Women Single WTA Washington, D.C.: Finale Rogers Cup Women Single WTA Montreal: Tag 1 Rogers Cup Women Single WTA Montreal: Tag 2 Rogers Cup Women Single WTA Montreal: Tag 3 Rogers Cup Women Single WTA Montreal: Tag 4

Mensur Suljovic hat beim Darts World Matchplay in Blackpool der PDC das Viertelfinale erreicht. Am Freitag (ab 20 Uhr live auf DAZN) trifft der Österreicher in der Runde der letzten Acht auf Darren Webster. SPOX erklärt, wann das Match steigt und wo das Spiel im Livestream zu sehen ist.

Suljovic startete bereits am vergangenen Sonntag mit einem souveränen 10:6-Sieg gegen Steve Beaton ins Major-Turnier. In den Winter Gardens von Blackpool ließ er am Mittwoch ein 11:8 gegen Ian White folgen.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Darts live und auf Abruf auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Mensur Suljovic: Wann spielt er im Viertelfinale?

Der einzige Österreicher im Turnier ist in der unteren Hälfte des Turnierrasters gesetzt. Daher kommt er am Freitagabend zu seinem Viertelfinalmatch. Gegner ist der Engländer Darren Webster, der überraschend den amtierenden Weltmeister Rob Cross niederrang.

Das Match der beiden ist als zweites der Abendsession angesetzt, die voraussichtliche Beginnzeit ist 21.45 Uhr.

© getty

PDC World Matchplay: Wo kann ich Suljovic - Webster im Livestream sehen?

Das komplette Turnier ist auf DAZN zu sehen. DAZN ist ein Online-Streamingdienst, der unzählige Sportereignisse aus aller Welt im Livestream sendet.

Der Sender bietet einen kostenlosen Probemonat an, danach kostet die Mitgliedschaft 9,99 Euro. Das Abonnement ist zudem jederzeit kündbar. Neben Darts bietet DAZN die europäischen Topligen im Fußball, Handball und Basketball sowie die amerikanischen Profiligen NBA, NFL, MLB und NHL.

Mensur Suljovic im Viertelfinale des World Matchplays 2018

Spieler 1 Spieler 2 Beginnzeit Jeffrey de Zwaan Dave Chisnall Do., 20.10 Uhr Joe Cullen Gary Anderson Do., 21.45 Uhr Peter Wright Simon Whitlock Fr., 20.10 Uhr Mensur Suljovic Darren Webster Fr., 21.45 Uhr

Der Modus des World Matchplay in Blackpool

Beim World Matchplay treten die besten 16 Spieler der PDC-Geldrangliste, sowie die Top-16 der Pro-Tour, gegeneinander an. Es werden ausschließlich Legs gespielt, es gibt also keinen Satzmodus, wie das bei der WM der Fall ist. Bei Gleichstand wird auf zwei Unterschied gespielt. Nach vier zusätzlichen Legs kommt es zu einem finalen Sudden-Death-Leg.

Viertelfinale: Best of 31 Legs

Halbfinale: Best of 33 Legs

Finale: Best of 35 Legs

Darts: PDC World Matchplay in der Übersicht