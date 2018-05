Mensur Suljovic gewinnt German Darts Masters vor Weltrekordkulisse

Lyon Open Men Single ATP Lyon: Finale Internationaux de Strasbourg Women Single WTA Straßburg: Finale Premiership Exeter -

Historischer Sieg für Mensur Suljovic! Der Wiener gewinnt die German Darts Masters in Gelsenkirchen und sichert sich damit einen Eintrag in die Geschichtsbücher, denn das Turnier sorgte für einen Zuschauerweltrekord.

Knapp über 20 000 Darts-Fans fanden sich am Freitag in der Veltins Arena - dem Heimstadion des deutschen Bundesligisten Schalke 04 - ein, um einem langen Turniertag beizuwohnen. Damit fiel die bisherige Bestmarke für Zuschauer bei einem Darts-Turnier aus dem Jahr 1939, als in London vor 14 000 gespielt wurde.

Suljovic startete in das Einladungs-Event, bei dem die besten acht Spieler der PDC in der ersten Runde auf die besten deutschen Vertreter trafen, mit einem 6:2 gegen Robert Marijanovic. Im Viertelfinale schaltete der Wiener dann den amtierenden Weltmeister Rob Cross knapp mit 8:7 Legs aus, es sollte die letzte enge Partie für "The Gentle" sein.

Glatte Erfolge für Suljovic

Peter Wright musste sich im Halbfinale mit 2:8 geschlagen geben und auch im Endspiel machte Suljovic kurzen Prozess. Überraschungsfinalist Dimitrie van den Bergh aus Belgien, der zuvor Michael van Gerwen und Gary Anderson aus dem Turnier genommen hatte, kam weit nach Mitternacht nie richtig ins Spiel und unterlag Suljovic ebenfalls mit 2:8.

Für den Wiener ist der Triumph bei dieser ersten Station der diesjährigen World Series, deren Finale im November in Schwechat über die Bühne gehen wird, der zweite große Titel bei der PDC, nach dem Gewinn der Champions League im Vorjahr.

