Premier League Darts live sehen: So übersteht Mensur Suljovic die Judgement Night

Am Donnerstag steigt in Liverpool die Judgement Night in der Premier League Darts (ab 20 Uhr live auf DAZN). Mensur Suljovic steht dabei vor einer kniffligen Aufgabe. SPOX erklärt Euch, wie ihr den letzten Spieltag der ersten Phase der Premier League live verfolgen könnt.

Suljovic bestreitet seine möglicherweise letzte Partie in der Premier League gegen den Geldranglistenersten Michael van Gerwen. Der Niederländer ist aktueller Tabellenführer und geht damit als haushoher Favorit in die Partie. Suljovic zeigte bislang immer wieder starke Auftritte in der Premier League, spielte einen hohen Average, musste sich aber in seinen acht Matches sechs Mal geschlagen geben.

So kämpft der Wiener am Donnerstag in Liverpool um den Verbleib in der Premier League. Suljovic liegt derzeit auf Rang neun, nur die ersten Acht schaffen es in die zweite Phase. Peter Wright liegt auf dem rettenden achten Platz, auf den Schotten fehlt Suljovic nur ein Punkt. Wright ist am Donnerstag gegen Daryl Gurney gefordert, der derzeit auf Position sieben liegt.

Als bislang einziger Spieler, der fix eliminiert ist, steht Gerwyn Price fest. Der Premier-League-Debütant konnte nur zwei Punkte sammeln, beide durch ein Unentschieden an den ersten drei Spieltagen.

Mensur Suljovic: Die Szenarios für die Premier League Darts

Verliert Suljovic gegen van Gerwen, ist Wright fix für die zweite Phase qualifiziert.

Erreicht Suljovic ein Unentschieden, braucht Wright ebenfalls ein Remis oder muss gegen Gurney gewinnen, um vor dem Österreicher zu bleiben.

Sollte Suljovic van Gerwen gar besiegen, muss auch Wright seine Partie siegreich gestalten.

Premier League Darts: Judgement Night im Livestream sehen

DAZN überträgt alle Spieltage der Premier League Darts im Livestream. Darts-Fans kommen bei DAZN besonders zur Geltung: Neben der Premier League zeigt der Online-Sportstreamingdienst auch alle anderen Majors der PDC live.

Das beste daran: DAZN ist im ersten Monat völlig kostenlos, danach kostet der Zugang 9,99 Euro pro Monat. Man kann mit Kreditkarte oder ganz bequem mit PayPal zahlen und neben Darts europäischen Spitzenfußball aus der Premier League, Primera Division oder Serie A sehen. Zudem hat DAZN die NFL, MLB, NBA und NHL im Programm. Hier geht's zur Anmeldung!

© GEPA

Premier League Darts: Die Tabellensituation vor der Judgement Night