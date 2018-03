Premier League: Mensur Suljovic fordert Weltmeister Rob Cross

BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Viertelfinale -

Nur mehr vier Spieltage verbleiben in der Premier League (das gesamte Turnier gibt es LIVE auf DAZN), ehe die beiden Letztplatzierten aus dem Bewerb eliminiert werden. Da zwischen Platz drei und zehn lediglich vier Punkte liegen, könnte die Partie des derzeit auf Rang sechs liegenden Mensur Suljovic gegen Weltmeister Rob Cross in Nottingham schon richtungsweisend sein.

"Mensur spielt großartig und ich freue mich schon sehr auf das Duell", streut Cross dem Österreicher Rosen. "Er spielt etwas langsamer und ist vielleicht schrulliger als der Rest, aber er ist ein fantastischer Spieler."

Tatsächlich ist Suljovic von den Werten her eigentlich der beste Spieler der Premier League, auch wenn das die Tabelle nicht zeigt.

Suljovic mit beeindruckender Statistik

Er hat den zweitbesten Average (101.45) nach van Gerwen (103.04) und die beste Checkout-Quote (46%). "Er ist zur Zeit eigentlich besser drauf als ich und er hat mich in unserem letzten Duell besiegt, deswegen will ich ihn diesmal unbedingt schlagen", so Cross.

Suljovic kommt nach einem unglücklichen Start immer besser in Fahrt und konnte die letzten beiden Partien gewinnen, zuletzt fegte er Peter Wright sogar 7:1 weg. "In den ersten Spielen war ich einfach noch nicht bereit, aber jetzt fühle ich mich gut", weiß auch Suljovic.

Wann spielt Mensur Suljovic gegen Rob Cross?

Das Duell gegen Suljovic und Cross ist die dritte Begegnung des Abends und wird ungefähr um 21.25 Uhr gestartet. Die Begegnung gibt es ebenso wie alle anderen Duelle auf DAZN - los geht's ab 20.00 Uhr.

Die Begegnungen des 7. Spieltag

Paarung Uhrzeit Michael Smith - Peter Wright 20.15 Uhr Simon Whitlock - Daryl Gurney 20.50 Uhr Mensur Suljovic - Rob Cross 21.25 Uhr Gerwyn Price - Michael van Gerwen 22.00 Uhr Raymond van Barneveld - Gary Anderson 22:35 Uhr

Die Tabelle der Darts Premier League nach dem 6. Spieltag