Suljovic zieht ins Viertelfinale ein

Mensur Suljovic feiert in der zweiten Runde der European Darts Championship in Hasselt (LIVE auf DAZN) einen 10:4-Sieg über den Waliser Gerwyn Price.

The Gentle lieferte von Beginn an allerfeinstes Darts, erhöhte sein Tempo gegenüber dem Erstrundenspiel und ging recht flott mit 4:1 in Führung. Der Waliser Price schnappte sich zwar das erste Leg, Suljovic checkte allerdings 62 im ersten Break, das wichtige Leg zum 3:1 warf der Wiener auf D16. Suljovic zog sein Tempo durch, warf 121 zum 6:1. Österreichs Darts-Ass musste danach allerdings einige Legs abgeben, schließlich zog er mit dem Gesamtscore von 10:4 recht souverän aber doch ins Viertelfinale der Europameisterschaft ein. Dort trifft er auf Kyle Anderson.

Der Favorit Michael van Gerwen aus den Niederlanden hatte mit Ian White keine Probleme, gewann eindrucksvoll mit 10:1.