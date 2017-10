Paulke traut Suljovic den ganz großen Wurf zu

Kremlin Cup Women Single Live WTA Moskau: Tag 3 BGL Luxembourg Open Women Single Live WTA Luxemburg: Tag 3 Basketball Champions League Bayreuth -

Mensur Suljovic tritt am Freitag bei den German Darts Masters (ab 19 Uhr im LIVESTREAM bei DAZN) in Düsseldorf an. Davor darf sich The Gentle über großes Lob von der Moderatoren-Legende Elmar Paulke freuen.

"Man darf nicht vergessen, dass er vor drei, vier Jahren überlegt hat, alles hinzuwerfen. Jetzt ist er die Nummer sechs der Welt und hat seinen ersten Major-Titel gewonnen. Wir Deutschen hoffen schon lange, dass es ein deutscher irgendwann so weit schafft", erzählt die Stimme des Darts im Gespräch mit DAZN. "Zur Zeit ist dieser Mann nur verdammt schwer zu schlagen."

Paulke traut dem Wiener sogar den ganz großen Wurf zu. "Wer die Nummer sechs der Welt ist, kann auch die Nummer 1 sein! Aber es ist schwer zu sagen. Ich habe nicht das Gefühl, dass er nur ein kurzes Hoch hat. Er kann dieses Niveau konservieren."

Sein deutscher Konkurrent Max Hopp (Nummer 44 der Welt) denkt nicht, dass es Suljovic bis ganz nach oben schafft. "Ohne ihm nahe treten zu wollen - ich glaube nicht, dass er die Ausdauer hat. Mensur ist ein unheimlicher Familienmensch. Er mag es nicht, von seinen zwei Kindern und seiner Frau getrennt zu sein. Als Nummer 1 der Welt muss er die Darts-Welt aber auch in Japan oder Australien repräsentieren."

Video: Suljovic glänzt beim World Grand Prix

Die German Darts Masters werden am Freitag ab 19 Uhr auf DAZN übertragen. Kommentiert wird das Event von Elmar Paulke.