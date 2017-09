Suljovic setzt Erfolgslauf fort

Toray Pan Pacific Open Women Single Live WTA Tokio: Finale Wuhan Open Women Single Live WTA Wuhan: Tag 1 Premiership Exeter -

Der Erfolgslauf von Mensur Suljovic hält auch bei den International Darts Open in Riesa an. Nach einem Freilos gewinnt der Titelverteidiger in der zweiten Runde mit 6:3 gegen den Iren William O'Connor.

Für The Gentle ist es der sechste Sieg in Folge, nachdem er letztes Wochenende mit dem Triumph bei der Champions League of Darts den größten Erfolg seiner Karriere feierte.

Suljovic ist beim European-Tour-Turnier hinter Peter Wright als Nummer zwei gesetzt. Die deutschen Vertreter müssen sich alle bereits vorzeitig verabschieden. Max Hopp zieht in der zweiten Runde mit 1:6 gegen Alan Norris den Kürzeren.