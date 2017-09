Unglaublich! Suljovic steht im Finale

Unibet Champions League of Darts 2016 Live Champions League of Darts: Tag 2 -

Der Erfolgslauf von Mensur Suljovic in der Champions League of Darts (LIVE bei DAZN) nimmt kein Ende. The Gentle besiegt beim Einladungsturnier der besten acht Darts-Spieler der Weltrangliste nach Peter Wright auch den Holländer Raymond van Barneveld und steht damit im Finale.

Suljovic gewann schlußendlich 11:9 gegen Barney, checkte 160 zum Sieg und schaffte somit den Sprung in sein erstes richtiges großes Finale. Der Finalgegner wird ab 20:45 eruiert, wenn Phil The Power Taylor gegen Gary Anderson spielt. Das Finale wird live bei DAZN zu sehen sein und steigt um 21:30.