Suljovic mischt die Darts-Elite auf

Mensur Suljovic trumpft bei der Champions League of Darts (LIVE bei DAZN) groß auf. Der Wiener besiegt beim Einladungsturnier der besten acht Darts-Spieler der Weltrangliste nach Gary Anderson auch Peter Wright und steht damit vorzeitig im Semifinale.

The Gentle darf sich gegen die Nummer drei der Welt über einen 10:8-Sieg freuen und spielt dabei einen starken Average von 102. Davor ließ er dem zweifachen Weltmeister Gary Anderson bei einem 10:3-Erfolg keine Chance.

Bei der Champions League of Darts treten die besten acht Spieler der Weltrangliste an. Zunächst geht es in zwei Gruppen gegeneinander, die Tabellenersten- und zweiten steigen anschließend ins Semifinale auf.

Das abschließende Gruppenspiel gegen Dave Chisnall hat für Suljovic nun keine Bedeutung mehr, neben dem Österreicher steht auch Phil Taylor bereits als Halbfinal-Teilnehmer fest. Er feierte in Gruppe A, an der neben Taylor auch Raymond van Barneveld, Michael van Gerwen und Adrian Lewis teilnehmen, zwei Siege.