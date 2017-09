Finalsieger! Suljovic macht sich unsterblich

Toray Pan Pacific Open Women Single WTA TOKIO : TAG 1 Toray Pan Pacific Open Women Single WTA TOKIO : TAG 2 Toray Pan Pacific Open Women Single WTA TOKIO : TAG 3 Toray Pan Pacific Open Women Single WTA TOKIO : TAG 4 GRC Bank Guangzhou International Women's Open Women Single WTA Guangzhou: Viertelfinale Toray Pan Pacific Open Women Single WTA Tokio: Viertelfinale GRC Bank Guangzhou International Women's Open Women Single WTA Guangzhou: Halbfinale Supercopa Valencia -

Die absolute Sensation ist eingetreten: Österreichs Dart-Profi Mensur Suljovic krönt sich im Finale der Champions League of Darts in der Motorpoint Arena im walisischen Cardiff zum Sieger. Im Finale besiegt er den Schotten Gary Anderson.

Der Weg ins Finale war schon eine Sensation: "The Gentle" besiegte im Semifinale Raymond van Barneveld äußerst beeindruckend mit 11:9, hatte einen 160er-checkout bei 10:9. Das Finale gegen den Schotten Gary Anderson war nichts für schwache Nerven, Suljovic musste einer gewissen Nervosität Tribut zollen. Am Ende behielt der Wiener aber die Coolness, siegte mit 11:9 und holte sich den Champions-League-Titel. Die Quote auf Suljovic war vor dem Turnier übrigens 1:40.

Die Champions-League ist Suljovic' erster Major Titel. Damit sollte ihm die Premier League wohl auch sicher sein.