Historisch - Suljovic erstmals besser als Taylor

Dienstag, 16.05.2017

Im Finale der Gibraltar Darts Trophy musste sich Mensur Suljovic am Sonntag dem Engländer Michael Smith 4:6 geschlagen geben. Dennoch durfte er sich über Preisgeld in Höhe von 10.000 Pfund freuen. Damit stoßt "The Gentle" in der neuen Weltrangliste, die alle Preisgelder der letzten zwei Jahre berücksichtigt, auf Rang acht (329.750 Pfund) vor. Auf den Siebenten Jelle Klaasen fehlen Suljovic nur 750 Pfund.

Erlebe den World Cup of Darts live auf DAZN. Hol dir deinen Gratismonat!

Gleichzeitig liegt der Österreicher damit erstmals vor dem 16-fachen Weltmeister Phil Taylor, der nun Platz neun einnimmt. Für The Power ist es der schlechteste Rang seit mehr als zwei Jahrzehnten. Die Darts-Legende hat in diesem Jahr aber bei noch keinem für die Order of Merit relevanten Turnier mitgespielt. Taylor will seine Karriere nach der nächsten Weltmeisterschaft beenden.

Als zweitbester Österreicher nimmt Rowby-John Rodriguez den 42. Weltranglisten-Rang ein, einen Platz vor ihm liegt der Deutsche Max Hopp. Ab 1. Juni sind alle Darts-Stars beim PDC World Cup in Frankfurt auf DAZN zu sehen. Es kommentieren Elmar Paulke und Roland Scholten.

Professional Darts Corporation Rang Spieler Preisgeld (in Pfund) 1 Michael van Gerwen 1.722.250 2 Gary Anderson 743.000 3 Peter Wright 662.000 4 Adrian Lewis 391.000 5 Dave Chisnall 369.750 6 James Wade 369.500 7 Jelle Klaasen 330.500 8 Mensur Suljovic 329.750 9 Phil Taylor 327.250 10 Raymond van Barneveld 319.500

Die komplette PDC Order of Merit