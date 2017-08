Bergmann: "Mayweather steht als Sieger fest"

Boxen So 03:00 Mayweather vs. McGregor - AUF DAZN! Bundesliga Fr 23:00 Die Highlights des Freitagsspiels Premier League So 17:00 Kracher am Sonntag: Liverpool-Arsenal DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

Boxen verbinden österreichische Sport-Fans automatisch mit Sigi Bergmann. Der legendäre ORF-Reporter kommentierte in seiner langen Karriere rund 3500 Boxkämpfe, unter anderem alle großen Schlachten von Muhammad Ali.

Auch der Jahrhundert-Fight zwischen Floyd Mayweather und Conor McGregor (in der Nacht auf Sonntag ab 3 Uhr LIVE bei DAZN) lässt den 79-Jährigen nicht kalt. Im SPOX-Interview gibt der leidenschaftliche Opern-Fan eine Sieg-Prognose ab und erklärt, warum der Boxsport in einer Krise steckt.

SPOX: Wer wird den Fight zwischen Mayweather und McGregor gewinnen?

Sigi Bergmann: Normal müsste Mayweather gewinnen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass McGregor ihn erwischt. Er hat noch nie einen Boxkampf bestritten, das Tänzeln im Ring fehlt bei MMA ja völlig. Es geht nur darum, den Gegner auf den Boden zu bringen und ihn möglichst schnell fertig zu machen.

SPOX: Aber Mayweather (40) hatte seine Karriere bereits beendet. Sein Gegner ist elf Jahre jünger. Kann dieser Altersunterschied den Ausschlag geben?

Bergmann: Natürlich kann das eine Rolle spielen. Man braucht nur an den letzten Kampf zwischen Wladimir Klitschko und Anthony Joshua denken. Klitschko hat den Kampf gut geführt, aber nach der sechsten Runde hat sich bemerkbar gemacht, dass Joshua 14 Jahre jünger ist. Wenn es um das reine Boxen geht, die richtigen Bewegungen im Ring und das Wegducken, dann hat McGregor keine Chance.

SPOX: Der Online-Streamingdienst DAZN wird den Kampf in der Nacht auf Sonntag ab 3 Uhr live übertragen. Werden Sie ihn sich anschauen?

Bergmann: Danke, dass Sie mich darauf hinweisen. Mein Enkelsohn hat mir davon bereits erzählt, jetzt bin ich selbst im Bilde. Ich weiß aber noch nicht, ob ich dann auch wirklich einschalte. Mir geht es fast genauso wie Lennox Lewis, der sagt, dass dieser Kampf nicht ernst zu nehmen ist. Es ist nicht das erste Mal, dass es so ein Spektakel gibt. Schon 1976 kämpfte Muhammad Ali gegen den japanischen Wrestler Antonio Inoki. Das war unendlich peinlich. Ali ist die ganze Zeit nur am Boden gesessen, weil Inoki seine Füße attackierte. Otto Wanz (ehemaliger Wrestling-Star aus Österreich, Anm.) hat den Kampf mit mir kommentiert. Er war so entsetzt, wie das Ganze abgelaufen ist, dass er sich bei den Zuschauern entschuldigte und einfach während der Übertragung nach Hause fuhr.

SPOX: Sie sehen den Kampf zwischen Mayweather und McGregor also eher kritisch?

Bergmann: Es ist eine Mega-Show, aber der sportliche Wert ist gering. Diese ganzen Schimpfereien im Vorfeld des Kampfes sind peinlich. Normalerweise haben Boxer einen weiten Weg hinter sich, ehe sie gegen einen Weltmeister antreten dürfen. Aber McGregor hat noch nie einen Boxkampf bestritten. Mayweather steht jetzt schon als Sieger fest.

SPOX: McGregors UFC hat den traditionellen Box-Verbänden in den letzten Jahren jedoch ordentlich den Rang abgelaufen. Viele Experten meinen daher, eine Niederlage von Mayweather wäre das Ende des Boxsports. Teilen Sie diese Meinung?

Bergmann: Diese Gefahr ist auf jeden Fall da. Die Popularität des Box-Sports ist in letzten Jahren zurückgegangen. Lennox Lewis, Muhammed Ali, Joe Frazier, Floyd Patterson oder auch der Mittelgewichtler Sugar Ray Robinson waren Künstler in ihrem Sport, aber diese großen Namen gibt es im Augenblick nicht. Als Ali nach seiner Sperre gegen Frazier kämpfte, waren im österreichischen Fernsehen um halb drei in der Früh über zwei Millionen Zuschauer dabei. Der Box-Sport braucht einfach wieder diese tollen Könner, die das Boxer-Handwerk richtig erlernen und nicht nur auf harte Schläge gehen. Die US-Amerikaner versuchen nun, mit großen Shows den Stillstand zu maskieren. Wenn Mayweather jetzt auch noch verlieren würde, wäre das für das Boxen sehr schlecht.

Die Karriere von Floyd Mayweather Jr.: Jahrhundertkämpfer und Money Boy © getty 1/42 Kleiner Mann - ganz groß! Floyd Mayweather Jr. steht gegen UFC-Fighter Conor McGregor (So., 3 Uhr live auf DAZN!) vor dem nächsten Meilenstein einer Karriere. Wir werfen einen Blick auf das Leben des Money Boys. Anschnallen ... © getty 2/42 Bereits früh in seiner Karriere lehrte Mayweather seinen Konkurrenten das Fürchten. Hier fleht Angel Manfredy um Gnade - und zwar vergebens © getty 3/42 Ist er nicht niedlich? Und so jung! Schnell erfreute sich der bis heute ungeschlagene Box-Rentner über die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit © getty 4/42 Ob im Ring oder beim Foto-Shooting: Floyd wusste seit jeher, wie er sich in Szene setzen muss. Diese Mauer, diese Handschuhe! © getty 5/42 Ein Umstand, der sich in den darauffolgenden 20 Jahren nicht ändern sollte. Kaum ein Sportler ist weltweit so bekannt wie Mayweather © instagram 6/42 Die Folge? Jede Menge Kohle! Selbst Dagobert Duck wäre wohl neidisch auf Mayweather - würde er nicht in Entenhausen festsitzen © instagram 7/42 Bus? Bahn? Auto? Nicht mit Floyd! So lässt es sich doch schon eher reisen. Auch für den Anhang ist ein Privat-Jet deutlich angenehmer © instagram 8/42 Sieht entspannend aus ... © instagram 9/42 Gänzlich auf Autos verzichtet Mayweather natürlich trotzdem nicht. Ganz im Gegenteil: Floyds Fuhrpark ist riesig. Weitere Beispiele? Kein Problem ... © instagram 10/42 Der Schlitten im Bild kostet übrigens 3.498.000 Euro. Nein, wir haben keine Null zu viel getippt © instagram 11/42 Ob es den Jogginganzug gratis dazu gab? Ist leider nicht überliefert © instagram 12/42 Gruppenfoto! © getty 13/42 Aber zurück zum Sportlichen. Im Jahr 2002 feierte Money gegen Jose Luis Castillo seinen ersten Weltmeistertitel im Leichtgewicht. Zuvor war er bereits eine Gewichtsklasse tiefer erfolgreich © getty 14/42 Gegen Oscar de la Hoya verteidigte er 2007 seinen Leichtgewicht-Titel zum insgesamt vierten Mal ... © getty 15/42 ... und strich für das Duell die damals höchste jemals ausgeschüttete Gage für einen Boxkampf ein © getty 16/42 Den wahren Grund für den Sieg seht Ihr übrigens hier: Wer sich mit 50 Cent präsentiert, der kann eigentlich nur gewinnen © getty 17/42 Dass er polarisiert, ist für Mayweather übrigens kein Problem: "Einige wollen mich verlieren und andere gewinnen sehen. Aber sehen wollen mich alle" © instagram 18/42 Bei den Zahltagen, über die sich Floyd durch seine Auftritte freuen kann, ist das allerdings auch kein Wunder. Warum liegt da eigentlich Geld rum? © instagram 19/42 Vielleicht zählt Mayweather schon mal die Kohle für seinen nächsten Shopping-Ausflug. Mützen kann man schließlich nie genug haben © instagram 20/42 Innovativ ist er auch noch - oder hat er doch Superkräfte? Randnotiz: Nettes Pulli ... © instagram 21/42 Jetzt heißt es festhalten: Wir drehen eine kurze Runde durch Floyds Kleiderschrank. Die Abgründe, die sich dort auftun, sind beängstigend © instagram 22/42 Kann man tragen, muss man aber nicht © instagram 23/42 Sehr geiler Hut. Sehr geile Brille. Sehr geiler Anzug. Das Geld würden wir allerdings dann doch kurz halten © instagram 24/42 Keine Angst, liebe Kinder: So feiert Money nur Halloween ... hoffen wir zumindest mal © getty 25/42 Das Floyd auch im Ring der Bösewicht sein kann, ist unter anderem beim Kampf gegen Victor Ortiz zu sehen. Als sich dieser nach einem Kopfstoß bei Mayweather entschuldigen will, nutzt Money dies für einen K.o. © instagram 26/42 Der Erfolg gibt Mayweather allerdings recht. Floyd sammelt nicht nur Mützen, er kann nach all den Jahren auch den einen oder anderen Titel vorzeigen © getty 27/42 "Die einen bezahlen, um mich gewinnen zu sehen. Die anderen, um mich verlieren zu sehen. Aber alle bezahlen!" Wo Floyd recht hat, hat er recht ... © getty 28/42 Das freut auch Justin Bieber, der Mayweather als Gürtel-Kind begleiten darf © getty 29/42 Biebs ist aber nicht allein. Auch Lil Wayne und -wie bereits gesehen - 50 Cent sind gute Freunde von Mayweather © getty 30/42 Wenn gerade kein Kampf oder ein Trainingscamp ansteht, lässt sich Mayweather auch gerne beim Basketball blicken. New York? Spike Lee? Standard-Programm für Floyd © getty 31/42 Wenn es ein bisschen mehr Action sein darf, dann geht es halt zur WWE. Bei WrestleMania 24 räumte Mayweather nebenbei Big Show (das ist der Riese im Hintergrund) aus dem Weg © getty 32/42 Ob Maria Sharapova von diesem Triumph beeindruckt war, ist zwar nicht überliefert, allerdings können wir es uns ganz gut vorstellen © getty 33/42 Ansonsten könnte Mayweather es mit Plan B versuchen: Autos sollen immer gut ziehen ... © instagram 34/42 Funktioniert das auch nicht, dann gibt es nur noch eine Möglichkeit: HOLT DAS KAMEL! © getty 35/42 Eines darf man bei all der Party aber nicht vergessen: An der richtigen Einstellung mangelte es bei Floyd nie. Wenn ein Kampf anstand, dann schuftete sich der US-Amerikaner im Gym ab © getty 36/42 Das merkte auch Manny Pacquiao, der im Kampf des Jahrhunderts gegen Floyd den Kürzeren zog © getty 37/42 Fragen? Keine Fragen © getty 38/42 Stolze 48 Siege standen nach dem Sieg über den Pacman zu Buche. Schluss war da allerdings noch nicht © getty 39/42 In seinem bis hierhin letzten Kampf knöpfte sich Mayweather Andre Berto vor. Das Resultat? 49-0-0. Doch Schluss ist immer noch nicht ... © getty 40/42 Noch einmal kurz zum Fußvolk sprechen ... © getty 41/42 Denn jetzt geht es gegen den besten UFC-Fighter überhaupt: Conor McGregor. Im Vorfeld des Duells zeigten sich beide Athleten schon ziemlich kampfeslustig - wenn auch nur verbal © instagram 42/42 Wer das untypische Duell gewinnt, steht in den Sternen. Ob sich Mayweather dann in die verdiente Rente zurückzieht?

SPOX: Ist Mayweather die letzte große US-amerikanische Box-Legende?

Bergmann: Ja, oder fällt ihnen ein Name ein? Der US-amerikanische Boxsport war stets ein Vorreiter, aber nun befindet er sich in der Krise. Ansonsten würde es diesen Kampf nicht geben - mit einem Boxer, der eigentlich schon aufgehört hat und einem Superstar aus einer anderen Sportart.

SPOX: Kann der junge Engländer Anthony Joshua nach seinem Sieg gegen Klitschko neuen Schwung ins Boxen bringen?

Bergmann: England ist das Mutterland des Boxens, sein Aufstieg wäre sicher ein gutes Mittel. Ich hoffe, dass wir in Zukunft wieder öfters solche Kämpfe wie Joshua gegen Klitschko sehen. Damit kann das Boxen wieder interessant gemacht werden.

SPOX: Bei DAZN wird Wladimir Klitschko als Co-Kommentator fungieren. Was verbinden Sie mit ihm?

Bergmann: Ich kenne beide Klitschkos sehr gut. Nur die wenigsten wissen, dass sie einen ihrer ersten Profi-Kämpfe in der Arena Nova in Wiener Neustadt bestritten haben. Ich bin der einzige Reporter, der sowohl den Olympiasieg von Klitschko als auch jenen von Joshua kommentiert hat. Klitschko gewann 1996 in Atlanta, Joshua holte 2012 Gold in London.

Hier boxt Wladimir Klitschko mit David Alaba:

SPOX: Was tut sich eigentlich im österreichischen Box-Sport?

Bergmann: Es ist dem österreichischen Boxen schon einmal besser gegangen. Marcos Nader hat seine Karriere mittlerweile beendet. Im Hintergrund versuchen die Verantwortlichen, gute Aufbau-Arbeit zu leisten. Vielleicht gibt es einmal ein Wunder.

SPOX: Abschließend die Frage aller Fragen: Werden Sie auch bei den Olympischen Spielen 2020 in Tokio wieder die Boxkämpfe kommentieren?

Bergmann: Eher nicht. Ich werde am 3. Jänner 80 Jahre alt. Angebote dafür hätte ich zwar, aber ich weiß nicht, ob ich als 82-Jähriger die jungen Menschen noch begeistern kann.