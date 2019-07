Austrian Bowl: Finale zwischen Vienna Vikings und Swarco Raiders

Das Finale der Austrian Football League (AFL) lautet Swarco Raiders - Dacia Vikings.

Die Wikinger besiegten die Prague Black Panthers am Sonntag 28:21. Gegner um den Austrian Bowl am 27. Juli in St. Pölten sind die noch ungeschlagenen Swarco Raiders, die am Vortag die Danube Dragons geschlagen hatten.

Wie die Raiders benötigten auch die Vikings erst eine Leistungssteigerung, um dem Dauerrivalen ins Endspiel nachzufolgen. Bis zur Halbzeit lagen die Gäste aus Prag in Führung, ehe die Wiener bei nachlassendem Regen ihre Stärke ausspielten. Das Spiel war ins Ravelin Footballzentrum verlegt worden, nachdem der FC Vienna keine Zusage für die Benützung des Hohe Warte Stadions gegeben hatte.

"Es ist eine Ehre für uns, dass wir jetzt im Austrian Bowl stehen", sagte Vikings-Headcoach Chris Calaycay nach einem "toughen" Spiel. Der Fokus wurde bereits auf das Finale gerichtet. "Die Raiders warten, wir haben zwei Wochen Zeit, um uns vorzubereiten."

AFL-Ergebnis vom Sonntag - Halbfinale: Dacia Vikings - Prague Black Panthers 28:21 (14:21).

Bereits zuvor: Swarco Raiders - Danube Dragons 49:43 (21:17).

Das Finale findet am 27. Juli in St. Pölten statt.