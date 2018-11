Dominic Thiem - Roger Federer: Wo kann ich die ATP-Finals in London live im TV oder Livestream sehen

Dominic Thiem hat sich für die ATP Finals der acht besten Spieler des Jahres 2018 in London qualifiziert. In der Gruppe Lleyton Hewitt trifft er am Dienstagabend auf Superstar Roger Federer. SPOX erklärt, wo das Spiel im Livestream und TV zu sehen ist.

Nach der Auftaktniederlage gegen Kevin Anderson steht Thiem gegen den Schweizer schon unter Zugzwang. Thiem hat eine positive Bilanz gegen Federer, von bisher drei Begegnungen gingen zwei an den 25-jährigen Niederösterreicher. Allerdings haben die beiden seit über zwei Jahren nicht mehr gegeneinander gespielt.

Dominic Thiem gegen Roger Federer: Head to Head der bisherigen Begegnungen

Turnier Sieger Ergebnis Stuttgart 2016 (Rasen) Dominic Thiem 3:6, 7:6 (7), 6:4 Rom 2016 (Sand) Dominic Thiem 7:6 (2), 6:4 Brisbane 2016 (Hartplatz) Roger Federer 6:1, 6:4

ATP-Finals gegen Roger Federer: Wann spielt Thiem?

Thiems zweites Gruppenspiel ist für 21 Uhr angesetzt. Um 19 Uhr steigt allerdings noch ein Doppel-Match zwischen Cabal/Farah und Murray/Soares, das den Beginn verzögern könnte.

Thiem gegen Federer live: TV-Übertragung, Live-Stream

Sky zeigt alle Spiele der ATP World Tour Finals aus London live. Alle Abonennten können entweder über das lineare Fernsehen auf Sky Sport 1 live dabei sein, wenn Dominic Thiem sein zweites Match bestreitet.

Zudem bietet der Pay-TV-Sender über SkyGo einen Livestream an. Auch bei tennis.tv kann man mit einem Abo alle Matches live und on demand sehen. Im Free-TV gibt es keine Livebilder aus der O2-Arena. Tennisnet bietet allerdings einen LIVETICKER an.

© getty

Dominic Thiem musste sich zum Auftakt Kevin Anderson 3:6, 6:7 geschlagen geben

Dominic Thiem bei den ATP Finals: Gruppe Lleyton Hewitt im Überblick