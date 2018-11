Dominic Thiem - Kevin Anderson: Wo kann ich die ATP Finals in London im TV oder Livestream sehen?

Dominic Thiem hat sich für die ATP Finals der acht besten Spieler des Jahres 2018 qualifiziert. In der Gruppe Lleyton Hewitt trifft er am Sonntagnachmittag auf Kevin Anderson aus Südafrika. SPOX erklärt, wo das Spiel im Livestream und TV zu sehen ist.

Nach zwei souveränen Siegen in Madrid und bei den US Open fand Thiem gegen Anderson erstmals in seiner Karriere ein Mittel gegen den starken Aufschläger. Keiner der fünf gespielten Sätze ging verloren, Thiem-Coach Bresnik schätzt die Chancen in dem Match trotzdem mit 50:50 ein.

Dominic Thiem gegen Kevin Anderson: Head to Head der bisherigen Begegnungen

Turnier Sieger Ergebnis US Open (Hartplatz) Dominic Thiem 7:5, 6:2, 7:6(2) Madrid 2018 (Sand) Dominic Thiem 6:4, 6:2 Washington 2017 (Hartplatz) Kevin Anderson 6;3, 6:7 (7), 7:6 (6) Toronto 2016 (Hartplatz) Kevin Anderson 4:1 w.o Paris Bercy 2015 (Halle/Hartplatz) Kevin Anderson 6:7 (3), 7:6 (4), 7:6 (5) US Open 2015 (Hartplatz) Kevin Anderson 6:3, 7:6 (3), 7:6 (3) Tokio 2014 (Hartplatz) Kevin Anderson 7:6 (5), 6:4 Australian Open 2014 (Hartplatz) Kevin Anderson 6:4, 6:3, 6:4

Thiem gegen Anderson live: TV-Übertragung, Live-Stream

Sky zeigt alle Spiele der ATP World Tour Finals aus London live. Alle Abonennten können entweder über das lineare Fernsehen auf Sky Sport 1 live dabei sein, wenn Dominic Thiem sein erstes Match bestreitet.

Zudem bietet der Pay-TV-Sender über SkyGo einen Livestream an. Auch bei tennis.tv kann man mit einem Abo alle Matches live und on demand sehen. Im Free-TV gibt es keine Livebilder aus der O2-Arena. Tennisnet bietet allerdings einen LIVETICKER an.

© GEPA

Dominic Thiem bei den ATP Finals: Gruppe Lleyton Hewitt im Überblick