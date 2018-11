Dominic Thiem gegen Kei Nishikori: Wo kann ich die ATP-Finals in London live sehen?

Dominic Thiem hat sich für die ATP Finals der acht besten Spieler des Jahres 2018 qualifiziert. In der Gruppe Lleyton Hewitt trifft er am Donnerstagnachmittag auf Kei Nishikori aus Japan. SPOX erklärt, wo das Spiel im Livestream und TV zu sehen ist.

Nach den Niederlagen in seinen ersten beiden Spielen gegen Kevin Anderson (3:6, 6:7) und Roger Federer (2:6, 3:6) bei den ATP Finals in London steht Dominic Thiem vor dem Aus. Der 25-jährige Niederösterreicher müsste am Donnerstag (15 Uhr) gegen den Japaner Kei Nishikori glatt in zwei Sätzen gewinnen. Und er bräuchte dann am Abend einen ebenso klaren Erfolg von Kevin Anderson über Roger Federer.

Dominic Thiem bei den ATP Finals: Gruppe Lleyton Hewitt im Überblick

Position Spieler Spiele Siege Niederlagen Sätze Games 1 Kevin Anderson (RSA-6) 2 2 0 4:0 25:10 2 Kei Nishikori (JAP-9) 2 1 1 2:2 14:21 3 Roger Federer (SUI-3) 2 1 1 2:2 21:18 4 Dominic Thiem (AUT-8) 2 0 2 0:4 14:25

Thiem gegen Nishikori live: TV-Übertragung, Live-Stream

Sky zeigt alle Spiele der ATP World Tour Finals aus London live. Alle Abonennten können entweder über das lineare Fernsehen auf Sky Sport 1 live dabei sein, wenn Dominic Thiem sein erstes Match bestreitet.

Zudem bietet der Pay-TV-Sender über SkyGo einen Livestream an. Auch bei tennis.tv kann man mit einem Abo alle Matches live und on demand sehen. Im Free-TV gibt es keine Livebilder aus der O2-Arena. Tennisnet bietet allerdings einen LIVETICKER an.

Gegen Roger Federer war Dominic Thiem chancenlos

Dominic Thiem gegen Kei Nishikori: Head to Head der bisherigen Begegnungen

Turnier Sieger Ergebnis Wien 2018 (Hartplatz, Halle) Kei Nishikori 6:3, 6:1 Roland Garros 2018 (Sand) Dominic Thiem 6:2, 6:0, 5:7, 6:4 Rom 2018 (Sand) Kei Nishikori 6:3, 7:5 Halle 2015 (Rasen) Kei Nishikori 7:6 (4), 7:5

Von bisher vier Begegungen gingen drei an den Japaner. Zuletzt trafen die beiden in Wien aufeinander, wo sich Nishikori glatt mit 6:3, 6:1 durchsetzen konnte. Thiem feierte seinen einzigen Sieg über Nishikori in Roland Garros, wo er ihn 6:2, 6:0, 5:7 und 6:4 niederringen konnte.

