Dominic Thiem im Livestream: Wo kann ich das Halbfinale von Paris im Livestream sehen?

Dominic Thiem ist am Freitag zum zweiten Mal in diesem Jahr nach seinem Finale in Madrid ins Halbfinale eines Masters-1000-Turniers eingezogen. Der als Nummer 6 gesetzte Niederösterreicher rang im Viertelfinale von Paris-Bercy Jack Sock nieder. Im Halbfinale trifft er am Samstag auf Karen Khachanov (ab 14 Uhr im LIVETICKER). SPOX zeigt dir, wo das Spiel im Livestream zu verfolgen ist.

Thiem hat durch die Niederlage von Kei Nishikori gegen Roger Federer die Qualifikation für die ATP-Finals in London sicher. Er trifft nun erstmals auf Khachanov, der zuvor nach John Isner nun auch im Viertelfinale den als Nummer vier gesetzten Deutschen Alexander Zverev ausgeschaltet hatte.

Thiem stand bisher zweimal im Finale eines 1000er-Turniers, beide Male in Madrid (2017 und 2018).

Dominic Thiem gegen Karen Chatschanow im Livestream: Wann ist die Partie?

Dominic Thiem spielt am Freitag im Viertelfinale die erste Partie um 14.00 Uhr gegen Karen Khachanov. Zu sehen ist die Partie auf SkyGo im Livestream oder auf Sky Sport. Auch Tennis.tv bietet einen Stream zu der Begegnung an.

Zudem gibt es HIER einen LIVETICKER zur Partie!

© getty

Dominic Thiems Resultate beim ATP-Masters in Paris-Bercy