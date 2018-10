Dominic Thiem im Livestream: Wo kann ich das Match von Paris heute live sehen?

Dominic Thiem hat noch gute Chancen, sich für die ATP Finals in London zu qualifizieren. Um allerdings zu den acht besten Tennisspielern der Saison 2018 zu gehören, ist ein gutes Abschneiden beim Masters in Paris-Bercy notwendig. Zum Auftakt trifft Thiem dort in der 2. Runde auf Gilles Simon aus Frankreich. SPOX erklärt, wo die Partie im Livestream und Liveticker zu verfolgen ist.

In der Wiener Stadthalle setzte es für Thiem eine empfindliche Viertelfinal-Niederlage gegen Kei Nishikori. Nach einer starken Saison, die unter anderem mit dem ersten Grand-Slam-Finale der Karriere ihr absolutes Highlight fand, ist Thiem im "Race to London" nach wie vor an der achten Stelle gereiht.

Seine härtesten Konkurrenten um einen Startplatz in der Londoner O2-Arena sind Nishikori und John Isner, die beide in Schlagdistanz zu Thiem liegen. Bereits mit einem Sieg in der 2. Runde von Paris wäre ein großer Schritt in Richtung London gemacht.

Dominic Thiem gegen XXX im Livestream: Wann spielt der Dominator?

Thiem spielt am Mittwochnachmittag nicht vor XX Uhr gegen XXX seine Zweitrundenpartie auf dem Center Court. Nach einem Freilos in der ersten Runde ist es Thiems erster Auftritt in Paris.

Dominic Thiems Bilanz gegen XXX:

9 Matches

7 Siege

2 Niederlagen

Letzte Begegnung: 2018 in Lyon, Thiem siegte mit 3:6, 7:6, 6:1;

© getty

Dominic Thiem: Abschneiden beim ATP-Masters-1000 in Paris-Bercy