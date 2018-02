Ausblick: Die Tour de France 2018 und andere Highlights des Radrennjahres

Qatar Total Open Women Single Live WTA Doha: Tag 2 NBA Cavaliers @ Thunder Qatar Total Open Women Single WTA Doha: Tag 3 NBA Clippers @ Celtics Qatar Total Open Women Single WTA Doha: Tag 4 Copa del Rey Valencia -

Teneriffa Premier League Darts Premier League: Newcastle Copa del Rey Real Madrid -

Malaga Argentina Open Men Single ATP Buenos Aires: Tag 4 NHL Rangers @ Islanders NBA Lakers @ Timberwolves Qatar Total Open Women Single WTA Doha: Viertelfinale Argentina Open Men Single ATP Buenos Aires: Viertelfinale Copa del Rey Gran Canaria -

Fuenlabrada U.S. National Indoor Tennis Championships Men Single ATP New York: Viertelfinale Pro14 Glasgow -

Cheetahs Premiership Sale -

Saracens Copa del Rey Barcelona -

Saski-Baskonia NBA All-Star 2018: Rising Stars Challenge U.S. National Indoor Tennis Championships Men Single ATP New York: Halbfinale NCAA Division I Indiana @ Iowa NCAA Division I Texas A&M @ Arkansas NCAA Division I West Virginia @ Kansas NBA All-Star 2018: All-Star Saturday Night Qatar Total Open Women Single WTA Doha: Finale Argentina Open Men Single ATP Buenos Aires: Finale NCAA Division I Oklahoma @ Kansas Delray Beach Open Men Single ATP Delray Beach: Tag 3 Delray Beach Open Men Single ATP Delray Beach: Tag 4 Dubai Tennis Championships Women Single WTA Dubai: Halbfinale Delray Beach Open Men Single ATP Delray Beach: Viertelfinale Six Nations Frankreich -

Italien Dubai Tennis Championships Women Single WTA Dubai: Finale Six Nations Schottland -

England Delray Beach Open Men Single ATP Delray Beach: Halbfinale King Of Kings King of Kings 54 NBA Magic @ 76ers World Championship Boxing Srisaket Sor Rungvisai vs Juan Francisco Estrada NHL Oilers @ Kings Premiership London Irish -

Worcester Premiership Saracens -

Leicester Delray Beach Open Men Single ATP Delray Beach: Finale NBA Spurs @ Cavaliers NHL Bruins @ Sabres

Ab dem 7. Juli 2018 radelt die Sportlerelite wieder durch Frankreich. Die Tour de France beginnt. Und auch in diesem Jahr hält die Streckenführung wieder einige Radfahr-Spezialitäten bereit - allen voran die steilen Anstiege am Aubisque, am Tourmalet und in Alpe d'Huez. Was den Sportlern bevorsteht und welche anderen Radsportevents in 2018 anstehen, zeigt dieser Ratgeber.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Die Etappenplanung der Tour de France im Überblick

Am Samstag, den 7. Juli, startet die Tour de France in Noirmoutier-en-I'lle. Bis zum ersten Zielpunkt, Fontenay-le-Comte, sind 189 Kilometer zu fahren. Die längste Tagesstrecke ist das bei Weitem nicht. Die siebte Etappe, die am Freitag, den 13. Juli, von Fougères nach Chartres führt, ist 231 Kilometer lang. Das Pendant ist die nur 31 Kilometer lange Strecke, die den Radrennfahrer auf der 20. Etappe, am 28. Juli, bevorsteht. Auf dieser Etappe fahren sie von Saint-Pée-sur-Nivelle nach Epelette. Diese Karte von Eurosport zeigt die Tour in grafischer Form und informiert über Etappen, Ergebnisse, Gesamtstand, Strecke, Reglement sowie Anstiege, Siegerlisten und andere wissenswerte Details.

Noch vor der Frankreichtour wird nach Italien geradelt

Der Giro di'Italia beginnt 2018 mit einer großen Überraschung. Die Italienrundfahrt, die am 4. Mai beginnt und bis zum 27. Mai andauert, beginnt nicht wie üblich in Europa. Startpunkt der Landesrundfahrt ist Jerusalem in Israel. Weniger spannend ist die Landesrundfahrt bei Weitem nicht. Vielmehr gibt es bereits Kampfansagen beispielsweise von Chris Froome, der auf drei Siege bei den drei Landesrundfahrten spechtet. Mit 239 Kilometer Fahrstrecke fällt die längste Strecke auf die 10. Etappe, die am 15. Mai geradelt wird. Tag 1 hingegen, die 2. Etappe am 4. Mai, erfolgt nur innerhalb der Stadt. 9,7 Kilometer geht es von Jerusalem nach Jerusalem. Hier finden Einzelzeitfahrten statt.

Nach der Tour der France ist die Spanienfahrt geplant

Die Vuelta-Strecke 2018 ist nur für Radler ohne Höheangst zu bewältigen, denn allen Teilnehmern steht eine gebirgige Tour bevor. Der Startschuss fällt am 25. August in Malaga: Einzelzeitfahren auf acht Kilometern. Damit stellt der Start auch einige der wenigen Etappen dar, die nicht direkt durchs Hügelland führen. Insgesamt sieben Bergankünfte sowie drei Schlussanstiege und Steigungen bis zu 23 Prozent fordern die Radrennsportler heraus, bis an Limit zu gehen. Am 5. September müssen die Radler die längste Wegstrecke zurücklegen. 208,8 Kilometer stehen dann auf dem Etappenziel, das von Provincia de Zamora nach Ribeira Sacra Luintra führt.

Der Rennradfahrkalender im Überblick

© pixabay.com © jp26jp (CC0 Public Domain)

Kaum zu glauben, aber die ersten Rennen der Saison liegen bereits hinter den Profisportlern. Die Tour Down Unser in Australien und das Cadel Evans Great Ocean Road Race fanden bereits im Januar statt. Welche Termine das Rennradkalender darüber hinaus bietet, zeigt diese Aufstellung aus dem Tour-Magazin:

Datum Ort Februar Abu Dhabi Tour, Omloop Het Nieuwsblad März Strade Bianche, Paris - Nizza, Tirrendo - Adriatico, Mailand - San Remo, Katalonien-Rundfahrt, Record Bank E3 Haerelbeke, Gent - Wevelgem, Quer durch Flandern April Flandern-Rundfahrt, Baskenland-Rundfahrt, Paris - Roubaix, Amstel Gold RAce, Flèche Wallonne, Lüttich - Baston - Lüttich, Tour de Romandie Mai Eschborn - Franfurt, Giro d'Italia, Tour de California Juni Critérium du Daupnié, Tour de Suisse, Rund um Köln Juli Österreich-Rundfahrt, Prudential Ride London-Surrey Classic August Clasica Ciclista San Sebastian, Tour de Pologne, Binck Bank Tour, EuroEyes Cyclassics Hamburg, Spanien-Rundfahrt, Deutschland-Tour, Bretagne Classic-Ouest-France September Grand Prix Cycliste de Québec, Gran Prix Cycliste de Montréal, Straßen-WM Oktober Münsterland-Giro, Türkei-Rundfahrt, Lombardei-Rundfahrt, Tour de Guangxi

Radsport privat. So ist es um die Nachahmer der berühmten Radsportler bestellt

© pixabay.com © Charly_7777 (CC0 Public Domain)

In der Publikation "Radverkehr in Deutschland. Zahlen, Daten, Fakten" vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur zeigt sich mit Blick auf die Deutschlandkarte auf Seite 7: Im Jahr 2008 gab es in deutschen Privathaushalten 78,36 Millionen Fahrräder. Die Bundesländer Niedersachen und Brandenburg waren zur Aufnahme dieser Statistik am besten mit Fahrrädern versorgt. Im Saarland und in Thüringen war die Ausstattung am schlechtesten.

Spannend ist auch die Verteilung der Fahrräder nach dem Alter. Zwischen sieben und 17 Jahren liegt der Fahrradbestand zwischen 89 und 98 Prozent und damit am höchsten. Kein Wunder, dient das Fahrrad gerade Jugendlichen als beliebtes Fortbewegungsmittel. Nach einem Einbruch erholt sie das Fahrradfahrverhalten wieder. Die 30 bis 49-Jährigen nutzen nicht selten das Fahrrad, um aktiv zu bleiben, sich fit zu halten oder vielleicht sogar, um zur Arbeit zu fahren. Auch die 50- bis 74-Jährigen radeln gern.

Fern ab vom klassischen Radrennsport gibt es im Radforum Wissenswertes zu allem, was den Radsport vor allem auch für Privatpersonen so angenehm, komfortabel und auch sicher wie möglich macht. Als Touroptionen gibt es auch die Möglichkeit, auf den Etappen der großen Radrennvorbilder zu fahren oder aber gemütliche Touren für die Familie ausfindig zu machen.