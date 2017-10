Das steckt hinter Thiems Form-Tief

WTA Championship Women Single Live WTA Finals Singapur: Tag 6 European Championship European Darts Championship: Tag 2 -

Dominic Thiem hat am Freitag nach Mitternacht bei der Pressekonferenz in der Wiener Stadthalle mitgeteilt, dass er das Masters-1000-Turnier in der kommenden Woche in Paris-Bercy auslassen wird.

"Es gibt ein paar Sachen körperlicher Natur, die nur ein paar Leute wissen, die mich ein bisserl belasten", erklärte Thiem.

Darum werde er den Paris-Trip absagen, um sich ganz auf die ATP World Tour Finals in London zu konzentrieren. "Ich weiß schon seit längerer Zeit, dass da etwas im Busch ist, darum werde ich das jetzt auskurieren."

Ziel ist London

Thiem wollte nicht näher darauf eingehen, in welcher Körperregion er Probleme hat, aber nun erscheint auch seine Leistung bei der 6:4,5:7,1:6-Niederlage im Achtelfinale gegen Richard Gasquet in einem neuen Licht.

Für London, das lukrative Saison-Finale der besten acht Spieler vom 12. bis 19. November in der O2-Arena, bleibt Thiem aber zuversichtlich. "Das ist noch einmal ein Super-Highlight zum Schluss und ich bin mir sicher, dass ich dort in guter Form auflaufen werde."