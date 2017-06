Antalya-Pleite: Das sagt Dominic Thiem

Erlebe

Bulldogs AEGON International Women Single Do 12:00 WTA Eastbourne: Viertelfinals Boodles Challenge Do 13:30 The Boodles: Tag 3 National Rugby League Fr 11:50 Broncos -

Storm AEGON International Women Single Fr 12:00 WTA Eastbourne: Halbfinals Boodles Challenge Fr 13:30 The Boodles: Tag 4 AEGON International Women Single Sa 13:15 WTA Eastbourne: Finale Boodles Challenge Sa 14:00 The Boodles: Tag 5 National Rugby League So 08:00 Rabbitohs -

Panthers Shanghai Darts Masters Do 13:00 Shanghai Darts Masters -

Tag 1 National Rugby League Fr 11:50 Roosters -

Rabbitohs Shanghai Darts Masters Fr 13:00 Shanghai Darts Masters -

Tag 2 National Rugby League Sa 09:30 Panthers -

Sea Eagles National Rugby League Sa 11:30 Storm -

Eels

Dominic Thiems Generalprobe für das kommende Woche beginnende Rasen-Grand-Slam-Turnier von Wimbledon ist gehörig daneben gegangen. Beim ATP-Turnier in Antalya kassierte Österreichs Nummer eins eine überraschend glatte 3:6 und 2:6-Pleite gegen den Inder Ramkumar Ramanathan.

"Das Ergebnis spricht für sich würde ich sagen. Schwache Leitung meinerseits, starke seinerseits", macht Thiem via Facebook keinen Hehl daraus, auf wessen Kappen die Niederlage gegen die Nummer 222 der Welt geht und versucht zu erklären: "Der Belag hier war mir ganz einfach zu schnell, ich habe keinen Spiel-Rhythmus gefunden und bin untergegangen."

Nun heißt es, die überraschende Schlappe abzuhaken und den Fokus auf Wimbledon zu richten. Dabei sollte das Turnier in der Türkei eigentlich als perfekte Vorbereitung für den Rasenklassiker dienen. "Enttäuschend für mich, da ich ja unbedingt noch einiges mehr an Matchpraxis haben wollte, bevor es auf zum heiligen Rasen nach Wimbledon geht", so der Niederösterreicher.