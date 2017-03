SPOX ist auf WhatsApp: So meldet ihr euch an

Mittwoch, 22.03.2017

SPOX Österreich gibt es auf Facebook (Hier Fan werden), auf Twitter (hier Folgen) und jetzt auch auf WhatsApp. Die User des Nachrichtendienstes verpassen nun keine wichtige Nachricht von SPOX Österreich.

Alles was dafür zu tun ist, ist die Handynummer 0676871970677 zu den Kontakten hinzuzufügen und eine WhatsApp-Nachricht mit "anmelden" im Text an diese Nummer zu schicken.

WICHTIG: Es besteht keine Spamgefahr. Der Service wird nur in wichtigen Fällen eingesetzt. Jeden Tag wird ein kurzer Überblick verschickt. Ab und zu können Eilmeldungen hinzukommen. Es erwarten euch in etwa drei Meldungen pro Tag. Nur in seltenen Fällen können es mehr sein.

Sollte das Interesse an den Nachrichten schwinden, meldet euch einfach mit dem Text "abmelden" unter der besagten Nummer ab. Der Kontakt wird aus unserem Adressbuch gelöscht.

Euer Vertrauen ist uns wichtig, deswegen wird die Telefonnummer nicht an Dritte weitergegeben. Die Nummer wird ausschließlich für unser Whats App-Service genützt.

Der Dienst ist völlig kostenlos!