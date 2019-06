UHK Krems ist österreichischer Handball-Meister 2019

UHK Krems ist zum vierten Mal österreichischer Handball-Meister. Am Samstag setzte sich das von Ibish Thaqi gecoachte Team im fünften und entscheidenden Spiel der "best of five"-Finalserie vor eigenem Publikum gegen Hard mit 27:22 (15:11) durch.

Damit ging für die Niederösterreicher eine 42 Jahre währende Durststrecke zu Ende. Für Krems war es der vierte Meistertitel, Bregenz ist Rekordmeister mit 9.

Moser Medical UHK Krems - Alpla HC Hard 27:22 (15:11)

Endstand der Serie: 3:2, Krems zum 4. Mal Meister

Bisherige Ergebnisse: