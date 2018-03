SPORTMAGAZIN Showroom: La Sportiva Unika

Der erste Mountain Running®-Schuh, der zur Gänze in Europa hergestellt wird. Entwickelt für Mittel- und Langstrecken, garantiert der eng anliegende Schaft Komfort und Stabilität.

Die Zwischensohle mit Infinitoo™ Technologie sorgt dafür, dass die Dämpfung langfristig erhalten bleibt und die auf ein Minimum reduzierten Nähte ermöglichen eine perfekte Passform. Stabilisatoren an den Längsseiten garantieren den sicheren Einsatz in technisch anspruchsvollen Passagen und in Traversen. Mehr Infos unter: www.lasportiva.com