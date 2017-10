Gewinnen! Alpina Granby QVMM

Die Alpina Granby QVMM, eine State-of-the-Art-Skibrille: Style durch rahmenloses Design mit sphärischer, verspiegelter QuattroVarioflex-Multimirror-Scheibe.

SPORTMAGAZINZwei Technologien für mehr Sicherheit: Polarisationsfilter für überragende Kontrastverstärkung und selbsttönende Scheibe. Mehr Sicherheit durch ein stylishes, beschlagfreies Sichtfeld sowie perfekter Sitz ohne Verrutschen durch Skid Grip und Hinge Band.

www.alpina-sports.com

Gewinnspiel Alpina Granby QVMM

Gewinnfrage:

Seit wann gibt es die Marke Alpina?

a) 1980

b) 1990

c) 2000

Einfach die Antwort der Gewinnfrage sowie deine Adresse an spox_gewinnspiel@styria.com schicken und schon nimmst du an der Verlosung teil. Tipp: Die Antwort findet ihr in der Firmen-Geschichte auf der Alpina-Homepage.

Teilnahmeschluss ist der 13. November 2017. Die Gewinnermittlung erfolgt unter Ausschluss der Öffentlichkeit, Rechtsweg und Barablöse ausgeschlossen. Kein Schriftverkehr über das Gewinnspiel. Gewinne sind nicht übertragbar, die Gewinner werden schriftlich verständigt.