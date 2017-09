Gewinnen! Tennisset von Head

Gewinne ein Tennisset von Head, bestehend aus dem Schläger G Touch Speed MP und der Tasche Djokovic 12R Monstercombi.

Wenn du ein vielseitiges Racket suchst, das dein schnelles Spiel unterstützt, dann wird der Head G Touch SPEED MP ab jetzt dein neuer bester Freund sein. Sein offenes 16/19-Bespannungsmuster sorgt für mehr Spin, und die neue Graphene Touch-Technologie bietet unglaubliche Griffsicherheit und ein stabiles, perfekt gedämpftes Spielgefühl. Dabei ist er etwas leichter als das PRO Tour Racket. Außerdem wird das Racket von mehreren Designelementen im Falkenlook geziert, wie einem kultigen Federmuster und einem in das SPEED Logo integrierten Falkenkopf. Egal, ob du es auf die Turniertrophäe abgesehen hast oder mit Vollgas bei einem Ligaspiel kämpfst, der SPEED MP begleitet dich Schritt für Schritt.

Die elegante und hochwertige Head Djokovic 12R Monstercombi-Tasche ist ein erstklassiges Produkt, das nicht nur stilvoll aussieht, sondern auch den Platz bietet, den du brauchst. Drei Hauptfächer, zwei Innen- und zwei Außenfächer für Zubehör sowie ein integriertes Schuhfach gewährleisten, dass alles sicher verstaut werden kann. Die Climate Control Technology CCT+ in einem der Hauptfächer schützt deine Ausrüstung vor extremen Temperaturen. Dank des Rucksack-Tragesystems kann sie sowohl über der Schulter als auch auf dem Rücken getragen werden.

Gewinnfrage: Wer ist dein Lieblingsspieler auf der ATP-Tour?

So einfach funktioniert es: Schicken Sie ihre Antwort auf die Frage bis 10.10.2017 an spox_gewinnspiel@styria.com und schon nimmst du an der Verlosung teil. Der Gewinn ist in einer Intersport Winninger-Filiale abzuholen.

