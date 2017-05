Schöffel Everywear Superlite Windbreaker Jacket

Montag, 15.05.2017

Extrem leicht, dauerhaft winddicht und klein verpackbar wie ein Apfel. Wenn es auf jedes Gramm und jeden Zentimeter im Rucksack ankommt, überzeugt das Everywear Superlite Windbreaker Jacket von Schöffel. Ideal beim Wandern, Biken, in der Stadt oder an der windigen See.

www.schoeffel.de