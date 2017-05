Gewinnen! ALPINA Mythos 3.0

Montag, 15.05.2017

Seine Passform ist unumstritten perfekt und seine Optik immer zeitgemäß. Genau deshalb erhält er 2017 ein Facelift ohne seine Ursprungs- DNA und Passform zu verlieren. Seine Luftöffnungen erhalten einen modernen Shape und sein Heck ist etwas tiefer gezogen. Trotz dieser erweiterten Kopfabdeckung ist er leichter denn je.

www.alpina-sports.com

Gewinnspiel ALPINA Mythos 3.0

Gewinnfrage:

Wann bekam der ALPINA Mythos sein letztes Facelift?

a) 1998

b) 2005

c) 2017

Einfach die Antwort der Gewinnfrage (Tipp: Den Text hier genau lesen) sowie deinen Namen und Adresse an spox_gewinnspiel@styria.com schicken und schon nimmst du an der Verlosung teil. WICHTIG: Bitte gib auch an, in welcher Größe du den Helm gewinnen willst (Verfügbare Größen: 52-57 und 57-62).

Teilnahmeschluss ist der 19. Juni 2017. Die Gewinnermittlung erfolgt unter Ausschluss der Öffentlichkeit, Rechtsweg und Barablöse ausgeschlossen. Kein Schriftverkehr über das Gewinnspiel. Gewinne sind nicht übertragbar, die Gewinner werden schriftlich verständigt.