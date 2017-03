Mittwoch, 22.03.2017

Mit dem PUMA IGNITE 3 PWRCOOL bleibt man auch an warmen Lauftagen cool

Bei steigenden Temperaturen wachsen auch die Ansprüche ambitionierter Läufer an ihr Equipment. Cool bleiben lautet die Devise. Aus diesem Grund präsentiert PUMA den neuen Laufschuh IGNITE 3 PWRCool, der Läufer auch an warmen Tagen zu Höchstleistungen bringt. Dank IGNITE-Foam und DRI-FREEZE Technologie ist er der perfekte Begleiter an heißen Tagen.

www.puma.at