Gewinnen! Under Armour ClutchFit 3.0

Mittwoch, 22.03.2017

Der Under Armour Clutchfit 3.0 - ein Maximum an Ballkontrolle und Gefühl für das Spielgerät stehen hier im Fokus. Young, Aggressive, Fearless - das ist nicht nur die DNA von Un- der Armour, sondern sind auch die Attribute der Topspieler Granit Xhaka und Jonathan Tah, die den UA Clutchfit 3.0 spielen. UVP: 199,95 EUR

www.underarmour.eu

Gewinnspiel Under Armour Clutchfit 3.0

Gewinnfrage:

Bei welchem Verein spielt Under-Armour-Kicker Granit Xhaka

a) Chelsea FC

b) Arsenal London

c) Tottenham Hotspur

Einfach die Antwort der Gewinnfrage an spox_gewinnspiel@styria.com schicken und schon nimmst du an der Verlosung für den Under Armour Armour Clutchfit 3.0 teil. WICHTIG: Bitte gebt auch eure Schuhgröße an!