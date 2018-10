1. FC Köln: Heimbilanz und Defensivverhalten bereiten Louis Schaub noch Kopfzerbrechen

Mit dem 1. FC Köln befindet sich Louis Schaub derzeit in einer komfortablen Phase - nach neun Runden steht man an der Spitze der 2. deutschen Liga. Allerdings setzte es zuletzt am vergangenen Montag eine überraschende 1:2-Heimniederlage gegen den MSV Duisburg. "Das war sehr bitter, da hat man auch gesehen, dass noch nicht alles so gut funktioniert und wir uns in ein paar Punkten verbessern müssen", betonte Schaub im Rahmen des Lehrgangs des ÖFB-Teams.

Vor allem das schlechte Abschneiden vor eigenem Publikum bereitet dem zehnfachen Internationalen (fünf Tore) Kopfzerbrechen. Daheim holten die Kölner nur 7 von 15 möglichen Punkten, während auswärts alle Partien gewonnen wurden. "Wir müssen in Heimspielen eine Macht werden", forderte Schaub.

Angesichts von 14 Gegentoren sei auch das Defensivverhalten verbesserungswürdig. "Die meisten Gegner stehen gegen uns hinten drin. Wir denken vielleicht zu offensiv und kassieren den einen oder anderen Konter, sind aber auch immer in der Lage, ein Tor zu schießen."

Schaub im Nationalteam noch keine Stammkraft

In Köln ist Schaub unumstrittener Stammspieler, im ÖFB-Team muss er um diesen Status hart kämpfen. Beim 1:0 über Russland wurde er zur Pause ausgewechselt, in den fünf Partien danach reichte es nur noch zu einem Kurzeinsatz gegen Bosnien-Herzegowina. "Russland war nicht mein bestes Spiel. Da hatte ich meine Chance, habe sie aber nicht genützt", gab Schaub zu.

Immerhin kann der Ex-Rapidler am Dienstag wohl wieder Werbung in eigener Sache betreiben, denn im Freundschaftsspiel in Herning gegen Dänemark winkt ein Platz in der Startformation. "Solche Tests sind dafür da, dass Spieler, die an der Kippe stehen, eine Chance bekommen. Dann müssen sie aber liefern", meinte Schaub.