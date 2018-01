Philipp Hosiner: "Will mich bei Union durchsetzen"

Bundesliga Fr 12.01. Rückrundenauftakt! Erlebe die Highlights auf DAZN NFL Sa 13.01. Erlebe alle Playoff-Games live auf DAZN! Ligue 1 Strassburg -

Championship Cardiff -

Die Zuschauertabelle der europäischen Zweitligisten © getty 1/11 Der VfB Stuttgart hat in der vergangenen Saison einen neuen Rekord aufgestellt: Nie zuvor hatte ein deutscher Zweitligist so einen hohen Zuschauerschnitt. Doch wie schnitten die Schwaben im europäischen Vergleich ab? SPOX zeigt die Top 10 der 2. Ligen © getty 2/11 Platz 10: Brighton & Hove Albion (England), 27.996 Zuschauer durchschnittlich © getty 3/11 Platz 9: 1. FC Nürnberg (Deutschland), 28.651 Zuschauer durchschnittlich © getty 4/11 Platz 8: Dynamo Dresden (Deutschland), 28.878 Zuschauer durchschnittlich © getty 5/11 Platz 7: RC Lens (Frankreich), 28.996 Zuschauer durchschnittlich © getty 6/11 Platz 6: FC St. Pauli (Deutschland), 29.025 Zuschauer durchschnittlich © getty 7/11 Platz 5: Derby County (England), 29.042 Zuschauer durchschnittlich © getty 8/11 Platz 4: Aston Villa (England), 32.107 Zuschauer durchschnittlich © getty 9/11 Platz 3: Hannover 96 (Deutschland), 35.971 Zuschauer durchschnittlich © getty 10/11 Platz 2: VfB Stuttgart (Deutschland), 49.499 Zuschauer durchschnittlich © getty 11/11 Platz 1: Newcastle United (England), 51.108 Zuschauer durchschnittlich

Perspektive muss stimmen

Perspektive muss stimmen

Neuer Trainer hin, in Aussicht gestellte Chancen her, sollte sich bis Sommer nichts an seiner Situation ändern, wird sich auch Hosiner, der bei Union noch bis 2019 unter Vertrag steht, Gedanken um eine Neuausrichtung machen müssen. "Das ist ja kein Geheimnis. Wenn man nicht so oft zum Einsatz kommt, und keine Perspektive sieht, muss man sich mit dem Klub zusammensetzen und besprechen, ob das letzte Vertragsjahr überhaupt noch Sinn ergibt", analysiert Hosiner nüchtern, fügt aber sogleich an:

"So weit denke ich noch gar nicht, der Verein, die Mannschaft, die Fans und die Stadt sind super. Die Bedingungen sind eigentlich perfekt. Jetzt brauche ich nur mehr etwas Spielglück, muss zu Einsätzen und Toren kommen, dann schaut die Sache im Sommer ganz anders aus."

"Nationalteam immer ein Ziel"

Da hat Hosiner völlig recht, schließlich könnte er im Sommer Spieler eines Bundesligisten sein. Aktuell liegt Union zwar sieben Zähler hinter einem Aufstiegsplatz, mit Kiel, Nürnberg und Düsseldorf geht es in den ersten Rückrundenspielen aber gleich gegen die anderen Aufstiegsaspiranten. Und sollte die Punkteausbeute in diesen richtungsweisenden Spielen stimmen, wären die "Eisernen" wieder voll im Rennen. " Da müssen wir gleich von Beginn an voll da sein. Bevor diese Partien gespielt sind, schauen wir gar nicht auf die Tabelle", sagt Hosiner und ergänzt: "Wir sind in Schlagdistanz, es kann noch sehr eng werden."

Vielleicht wird dann auch Neo-Teamchef Franco Foda wieder auf den flinken Angreifer aufmerksam. Fünf Spiele absolvierte er für Österreich, zuletzt stand er am 15. Oktober 2013 im Aufgebot. "Abgeschrieben habe ich das Nationalteam nicht, es war und ist immer ein Ziel von mir, im ÖFB-Dress aufzulaufen", so Hosiner, der weiß: " Es liegt nur an mir, aber gerade als Stürmer kann es sehr schnell gehen. Ein paar gute Spiele, ein paar Tore, und schon ist man wieder im Blickpunkt." Aus sportlicher Sicht wäre die Rückkehr ins Nationalteam wohl Hosiners größtes Comeback.