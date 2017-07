Darum trainiert Hosiner nie in kurzen Hosen

Erlebe

live Club Friendlies Mi 20:30 Sporting -

Fenerbahce Club Friendlies Mi 20:45 Tranmere Rovers -

Liverpool Serie A Do 02:45 Palmeiras -

Corinthians UEFA Europa League Do 19:00 Östersund -

Galatasaray Serie A Fr 00:30 Flamengo -

Gremio Copa Sudamericana Fr 02:45 Deportivo Cali -

Junior Club Friendlies Fr 20:30 Wigan -

Liverpool CSL Sa 13:35 Guangzhou Evergrande -

Shandong Allsvenskan Sa 16:00 Malmö -

Sirius Club Friendlies Sa 16:00 Wehen Wiesbaden -

Mainz Club Friendlies Sa 19:30 Erfurt -

Hertha Super Cup Sa 20:00 Shakhtar Donezk -

Dynamo Kiew 1. HNL Sa 21:00 Rijeka -

Slaven Belupo Club Friendlies Sa 21:00 Marseille -

Fenerbahce Serie A So 00:00 Corinthians -

Paranaense Premier League So 10:00 Khabarovsk -

St. Petersburg CSL So 13:35 Tianjin Quanjian -

Shanghai Shenhua Club Friendlies So 15:30 Jena -

Hertha Superliga So 18:00 Bröndby -

Midtjylland Serie A So 21:00 Cruzeiro -

Flamengo Serie A Mo 00:00 Curitiba -

Fluminense Club Friendlies Mo 20:00 Bilbao -

Fenerbahce International Champions Cup Di 13:20 AC Mailand -

Dortmund Premier League Di 18:30 Dinamo Moskau -

Spartak Moskau Premier League Asia Trophy Mi 12:00 Leicester -

West Brom Premier League Asia Trophy Mi 14:30 Liverpool -

Crystal Palace Club Friendlies Mi 19:00 Monaco -

Fenerbahce International Champions Cup Do 02:05 AS Rom -

PSG Serie A Do 02:45 Flamengo -

Palmeiras Serie A Fr 00:30 Fluminense -

Cruzeiro International Champions Cup Fr 04:05 Man United -

Man City Club Friendlies Fr 13:35 Inter -

Schalke CSL Sa 13:35 Shanghai SIPG -

Guangzhou Evergrande Club Friendlies Sa 17:30 Freiburg -

Feyenoord Super Cup Sa 20:30 Anderlecht -

Zulte Waregem International Champions Cup So 00:05 Barcelona -

Juventus International Champions Cup So 02:05 PSG -

Tottenham CSL So 13:35 Shanghai Senhua -

Beijin Guoan Superliga So 18:00 Midtjylland -

Silkeborg International Champions Cup So 23:05 Real Madrid -

Man United International Champions Cup Mo 14:05 Inter Mailand -

Lyon International Champions Cup Di 13:35 Chelsea -

Bayern Club Friendlies Di 19:00 Hannover -

Wolfsberger AC Copa Sudamericana Mi 00:15 Chapecoense -

Defensa y Justicia

Selbst bei Temperaturen über 30 Grad läuft Philipp Hosiner derzeit beim Trainingslager von Union Berlin in Bad Kleinkircheim mit langen Hosen über den Platz. Der Grund könnte plausibler nicht sein, und hat auch etwas mit seiner Erkrankung Ende 2016 zu tun.

"Durch die langen Hosen werden meine Adduktoren geschützt. Sie ist außen am Oberschenkel verstärkt. Die Hose ist auch wärmeabweisend. Die Wärme vom Muskel wird aber drinnen gehalten - genauso wie im Winter", erklärt der 30-Jährige gegenüber der Bild sein doch etwas ungewöhliches Trainingsoutfit, dass nicht nur beim Kicken sondern auch bei längeren Läufen und beim Kraftraining zum Einsatz kommt.

Gemüse von Mama Hosiner

Der Nierentumor 2015 und dem Lungenkollaps 2016 haben dem Ex-Austrianer schwer zugesetzt. Damit er sich jetzt endlich wieder nur auf den Fußball konzentrieren kann, wird nichts mehr dem Zufall überlassen, um die Gefahr von weiteren Verletzungen so gut es geht zu minimieren.

Selbst bei der Ernährung gab es gravierende Änderungen, so isst Hosiner in den eigenen vier Wänden "nur gegartes Gemüse, da bleiben die meisten Vitame erhalten". Und wenn es um das Wohl des einstigen ÖFB-Team-Stürmers geht, scheut auch Mama Hosiner keine Mühen: "Am Freitag hat sie mir zum Spiel in Wolfsberg sogar Gemüse mitgebracht."