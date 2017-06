Kerschbaumer vor Transfer nach Deutschland

Erlebe

Konstantin Kerschbaumer steht vor einem Wechsel nach Deutschland zu Arminia Bielefeld. Der Transfer soll am Mittwoch offiziell bekanntgegeben werden, der 24-Jährige wird für eine Saison vom FC Brentford ausgeliehen.

"Der Vertrag ist fas fix. Alle Parteien sind sich einig, es fehlen nur noch Kleinigkeiten", erklärte ein Sprecher der Arminia gegenüber der Neuen Westfälischen. Den Medizincheck hat Kerschbaumer demnach bereits absolviert, auch am Training nahm der Mittelfeldspieler bereits teil.

Kerschbaumer kam in der abgelaufenen Saison zu 20 Einsätzen in der englischen Championship, dabei gelangen ihm ein Treffer sowie insgesamt sechs Torvorlagen, diese allerdings alle in den letzten zehn Spielen. Bevor der Rechtsfuß im Sommer 2015 von der Admira nach England wechselte, kickte er für St. Pölten, Rapid Wien und die Vienna.