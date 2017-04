Medien: Mainz will einen Österreicher

Samstag, 08.04.2017

Laut Bild sind die Verhandlungen der Mainzer mit dem Offensiv-Spieler bereits weit fortgeschritten. Zulj machte bereits in vergangen Transferphasen keinen Hehl daraus, gerne in eine Top-Liga wechseln zu wollen. Nachdem sein Vertrag nun ausläuft, hat der 25-Jährige sein Schicksal nun selbst in der Hand.

Fraglich bleibt, ob der Wechsel auch bei einem Abstieg von Mainz zustande kommen würde. Nach einer Negativ-Serie liegt der Klub aus der Karnevalsstadt nur aufgrund der Tordifferenz vor dem Relegationsplatz. Zulj hat für Fürth in dieser Saison fünf Tore und vier Vorlagen am Konto. Der ehemalige Rieder wechselte 2014 aus Salzburg zu den Kleeblättern.

Steckbrief von Zulj