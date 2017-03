Jimmy Hoffer fällt wochenlang aus

Donnerstag, 09.03.2017

Nach zuletzt drei Niederlagen in Folge kehrten der Karlsruher SC vergangenes Wochenende mit einem Überraschungserfolg gegen Hannover 96 zwar wieder in die Erfolgsspur zurück, im Kellerduell gegen Schlusslicht Aue muss der KSC am Freitagabend aber unbedingt nachlegen, um nicht den Anschluss an einen Nicht-Abstiegsrang zu verlieren.

Beim Gastspiel in Aue muss der Tabellen-16. allerdings auf Stürmer Jimmy Hoffer verzichten. Der Österreicher habe sich "gestern im Training verletz und wird länger ausfallen", erklärte KSC-Trainer Mirko Slomka. Der Österreicher zog sich einen Innenbandriss im Knie zu und wird rund vier Wochen ausfallen. Besonders bitter: Ausgerechnet gegen Aue trifft der Ex-Rapidler besonders gern und erzielte in sechs Spielen ebenso viele Tore.

Der KSC liegt nach 23 Spieltagen auf dem 16. Rang und steht damit auf dem Relegationsrang in der zweiten deutschen Bundesliga. Der Vorsprung auf Schlusslicht Aue beträgt allerdings nur zwei Punkte.

Der Steckbrief von Erwin "Jimmy" Hoffer